بعدة عدة محاولات فاشلة..أمير سعودي يحقق أمنية مواطن

فاجئ الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، مواطن يملك قطعة أرض بجوار قصره بالموافقة على طلبه بالسماح له بالبناء عليها، رغم رفض المسئولين السماح له.

وبحسب ما نشره موقع "عاجل" السعودي فإن الأمير وجه بتمكين أحد المواطنين بالبناء بجانب قصره في مدينة "سكاكا" بعد أن مُنع من ذلك، وكتب على الطلب "لماذا يمنع؟.. يسمح له بالبناء".





ومن جانبه قال المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، أن السماح للمواطن يأتي بعد أن رفع استدعاءه بذلك لأمير المنطقة ووجه الأمير مباشرة بالسماح له وتمكينه من البناء.





وأكد على أن الأمير حرص على أن يحصل المواطن على حقوقه متى ما كان ذلك وفق النظام.



