الدفاع الروسية تنقل أدوية لمركز الأمراض السرطانية الوحيد في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن المركز الروسي للمصالحة في سوريا نقل دفعة من الأدوية لمركز الأمراض السرطانية الوحيد في البلاد، الواقع بمستشفى تشرين في اللاذقية.

© Sputnik. Maxim Blinov مركز المصالحة الروسية: الوضع في مناطق "تخفيف التصعيد" السورية مستقر وقالت الوزارة في بيان لها، نشر على موقعها الرسمي: "أجرينا عمل إنساني لإيصال عقاقير مضادة للسرطان إلى مركز الأورام الوحيد العامل في سوريا".





وأشارت الوزارة إلى أن تحضيرات هذه العملية استغرقت وقتا طويلا، لأن مسألة تخزين العقاقير بحاجة لظروف خاصة، فضلا عن حاوية حرارية خاصة، فلذلك عملية النقل استغرق فترة زمنية أطول.





وقال مركز المصالحة إلى ان الدفعة تحتوي على 300 كيلو غرام من العقاقير السرطانية المختلفة، أي ما مجموعه 16 كرتونة.