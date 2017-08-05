لقاء قطري تركي إيراني اليوم لبحث أزمة الشحن للدوحة

كشف وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن بلاده تبحث عن بدائل مختلفة للتجارة الخارجية مع قطر عن طريق البر، لافتا إلى أن أسهلها ستكون عبر إيران.

© flickr.com/ U.S. Naval Forces قطر تكثف مناوراتها البحرية وتشارك تركيا وقال الوزير في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، "سأشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية، للرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، وسيحضرها نظيري القطري أيضا، ونرغب بشكل ثلاثي تناول مسألة النقل والتوصل إلى اتفاق".





ولفت الوزير إلى صعوبة استمرار نقل البضائع عن طريق طائرات الشحن، مشيرا في الوقت ذاته أن هناك بعض المنتجات سيستمر نقلها عن طريق الجو خاصة منتجات الحليب ولحم الدجاج.





وأشار الوزير إلى أن تركيا ستعتمد بشكل أساسي على البحر لنقل المنتجات الفترة المقبلة.





وقال: "سيكسب النقل عن طريق البحر أهمية، ونخطط إرسال 4 سفن كبيرة على الأقل إلى قطر شهريا. أما البديل الآخر فهو النقل عن طريق البر لنقل طرود مرنة وصغيرة. ونفكر ببدائل مختلفة وأسهلها هي الإرسال عبر إيران".