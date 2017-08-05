صفقة "سعودية" تثير الشكوك حول استقلالية الصحافة البريطانية

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن رجل أعمال سعودي امتلك نسبة 30% من أسهم صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن تلك الصفقة التي أبرمها رجل الأعمال السعودي، سلطان محمد أبو الجدايل، قد تثير شكوكا حول حرية التعبير في تلك الصحيفة البريطانية الشهيرة.

ويعمل أبو الجدايل في "الأهلي كابيتال، الذراع المصرفي الاستثماري للبنك الأهلي التجاري، الذي تسيطر عليه الحكومة السعودية، ويعد واحدا من أهم البنوك في الشرق الأوسط.

وقالت "الغارديان" إن تلك الصفقة يمكن أن تؤثر على استقلالية الصحيفة البريطانية الشهيرة.

رجل الاعمال السعودي سلطان محمد أبو الجدايل يسيطر على ٥٠٪ من الاندبندنت البريطانية مقابل ١٠٠ مليون جنيه استرليني. https://t.co/GL3qwoOpjP — Zein Tawfik (@zeintawfik) July 28, 2017

وتابعت الصحيفة قائلة "ظهرت أخبار صفقة أبو الجدايل الأسبوع الماضي، وهو ما يثير مخاوف من أن الموقف السياسي الليبرالي للصحيفة والتغطية الانتقادية التي تسجلها في مجال حقوق الإنسان ضد السعودية يمكن أن تتغير بصورة كبيرة".

وستسمح صفقة أبو الجدايل، 41 عاما، في ضخ حوالى 100 مليون جنيه إسترليني إلى شركة "ديجيتال نيوز آند ميديا"، وهي المؤسسة القابضة لصحيفة "الإندبندنت".

ولم يتم الكشف حتى الآن، عما إذا كان أبو الجدايل قد اشترى هذه الحصة من مساهم آخر، أو أنّ الأمر يتعلق بأسهم جديدة عرضتها الشركة القابضة، وهذه الخطوة من شأنها أن تخفف من حصص جميع المستثمرين الآخرين.

سلطان محمد ابو الجدايل مستثمر سعودي، اشترى ٢٥-٥٠٪ من اسهم صحيفة الاندبندنت والخشية ان الغرض هو منع النقد لآل سعود

t https://t.co/bIp8fBQARP — حمزة الحسن (@hamzaalhassan) July 29, 2017

وفي كلتا الحالتين، فإن يفغيني ليبيديف، صاحب شركة "إيسي ميديا"، وهي المؤسسة الأم لصحيفة "الإندبندنت"، يملك حصة تقل عن 50%، في حين يحتفظ جوستين بيام شو، رئيس "مدير إيسيس ميديا" بنسبة هامة من الأسهم.

وأعرب صحفيو "الإندبندنت" عن عدم ارتياحهم لضخ الاستثمارات السعودية في صحيفتهم وتأثيرها على الاستقلالية التحريرية، واحتمالية تعرضها للخطر، بحسب ما نقله مصدر من داخل الصحيفة للغادريان.

وقال ليبيديف: "لست قلقا من قريب أو بعيد بشأن وجود احتمالية تدخل تحريري من قبل أي مساهم في الجريدة".

وتابع قائلا

"هناك توافق من الجميع على أن تغطيتنا للشرق الأوسط لا تزال جيدة ومستقلة مثلها مثل أي مصدر إخباري بريطاني، بل أكثر قوة من معظمها".

وحاولت "الغارديان" التواصل مع أبو الجدايل، ومعرفة تعليقه على تلك الشكوك، ولم يصدر أي بيان رسمي من مكتبه حتى الآن.