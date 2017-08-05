المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي: "سوريا الديمقراطية" تسيطر على 45% من الرقة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، بريت ماكغورك، إن "قوات سوريا الديمقراطية" سيطرت على نحو 45% من الرقة منذ بدء الهجوم في يونيو/ حزيران الماضي.

© AP Photo/ RAQA MEDIA CENTER مسؤول أمريكي: نحو 2000 مقاتل "داعشي" ما زالوا موجودين في الرقة

وأكد ماكغورك للصحافيين، أمس الجمعة، أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي يحاربون الآن في الرقة من أجل بقائهم، مشيرا إلى بقاء نحو 2000 مسلح فقط للتنظيم في الرقة.

وذكر المسؤول الأمريكي أن تنظيم "داعش" فقد نحو 78% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق، كما فقد نحو 58% من الأراضي التي سيطر عليها في سوريا.

وأضاف المبعوث الأمريكي أنه بالتنسيق مع القوات التركية، أغلقت الحدود مع سوريا، ولم يعد في مقدور التنظيم الإرهابي إرسال متشددين تدربوا في سوريا لتنفيذ هجمات في أوروبا.