نائب السراج: المهمة البحرية التي نفذتها إيطاليا في ليبيا ضد رغبة حكومة الوفاق

وطالب المجبري، في تصريحات له للتلفزيون الليبي، الحكومة الإيطالية بالتوقف فوراعن انتهاك السيادة الليبية واحترام مواثيق المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وأطلق نداء لهذه المنظمات للتدخل لوقف هذه الانتهاكات، على حد زعمه.
في السياق ذاته، كان مدير الإعلام في مكتب القيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، قد صرح لوكالة "سبوتنيك" الأربعاء الماضي، عن تحرك قطع بحرية إيطالية، باتجاه سرت، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الليبية تلقت أوامرا بالتعامل معها حال وصولها المياه الإقليمية الليبية.
وقال العبيدي:
أصدر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفه حفتر، أوامره للقواعد البحرية الليبية في طبرق — بنغازي — راس لانوف — طرابلس بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية دون إذن من الجيش.
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