نائب السراج: المهمة البحرية التي نفذتها إيطاليا في ليبيا ضد رغبة حكومة الوفاق

صرح فتحي المجبري، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، بأن المهمة البحرية التي نفذتها الحكومة الإيطالية في ليبيا لا تعبر عن رغبة حكومة الوفاق.

© REUTERS/ Hani Amara المبعوث الأممي إلى ليبيا: بعثة الأمم المتحدة ستعود تدريجيا إلى طرابلس

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن المجبري قوله، بأن المهمة البحرية الإيطالية تعد انتهاكا لسيادة الدولة الليبية ولجميع الاتفاقات الموقعة بين البلدين، بما فيها مذكرات الصداقة بين البلدين التي تحظر مثل هذه التدخلات.

وطالب المجبري، في تصريحات له للتلفزيون الليبي، الحكومة الإيطالية بالتوقف فوراعن انتهاك السيادة الليبية واحترام مواثيق المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وأطلق نداء لهذه المنظمات للتدخل لوقف هذه الانتهاكات، على حد زعمه.

في السياق ذاته، كان مدير الإعلام في مكتب القيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، قد صرح لوكالة "سبوتنيك" الأربعاء الماضي، عن تحرك قطع بحرية إيطالية، باتجاه سرت، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الليبية تلقت أوامرا بالتعامل معها حال وصولها المياه الإقليمية الليبية.

وقال العبيدي:

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفه حفتر، أوامره للقواعد البحرية الليبية في طبرق — بنغازي — راس لانوف — طرابلس بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية دون إذن من الجيش.