الجربا يحمل "فيلق الرحمن" مسؤولية الدم الذي يسفك في الغوطة الشرقية

حمل رئيس تيار الغد السوري، أحمد الجربا، فصيل "فيلق الرحمن" المسؤولية عن الدماء التي تٌسفك في الغوطة الشرقية لأنه لم يوقع على اتفاق تخفيف التصعيد.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin وصول أول قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية بريف دمشق

وقال الجربا في مؤتمر صحفي من القاهرة لإعلان تفاصيل اتفاقي الغوطة الشرقية وحمص لتخفيف التصعيد "نحمّل "فيلق الرحمن" الذي لم يوقع على اتفاق الغوطة الشرقية مسؤولية الدم الذي يسفك هناك".

وأضاف الجربا "فيلق الرحمن لم يوقع على اتفاق الغوطة لذا لا زالت هناك اشتباكات في بعص الأماكن"، مؤكدًا "دم الشعب السوري أغلى من تسجيل نقطة هنا أو هناك".

وأشار إلى أن "جيش التوحيد" يعتبر هو الفصيل المسلح المعارض الأساسي الذي وقع اتفاق ريف حمص الشمالي لتخفيف التصعيد.

وقال "جيش التوحيد هو الفصيل الأساسي المعارض المسلح الذي وقع على اتفاق ريف حمص الشمالي، إضافة إلى فصائل أخرى صغيرة".

هذا وكان الناطق الرسمي باسم تيار الغد السوري، منذر أقبيق، قد قال في تصريح لـ"سبوتنيك" في 22 حزيران/يونيو الماضي، أن تيار الغد يعمل " على عقد مؤتمر أخر أيضا في القاهرة قبل نهاية هذه السنة" لبحث مسألة الدستور السوري المقبل، ليشمل هذا المؤتمر عدداً كبيراً من الخبراء والجهات المعنية".