البرلمان الأردني: الكنيست الإسرائيلي قدم 156 مشروعا لقوانين عنصرية خلال ما يقرب من عامين

بدأ مجلس النواب الأردني بتقديم مشاريع القوانين العنصرية التي ناقشها وأقرها الكنيست الإسرائيلي إلى البرلمانات والاتحادات العربية والدولية، والتي بلغ عددها 156 قانونًا ومشروعًا لقانون، حسب ما نقلت وكالة بترا الأردنية .

عمان — سبوتنيك. وقال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة في رسالة بعثها لرؤساء البرلمانات الدولية، ونقلتها وكالة "بترا" إن "مجلس النواب الأردني يتابع عن كثب النشاطات التشريعية للكنيست الإسرائيلي وكان آخرها إقرار مشروع "القدس الموحدة" بالقراءة الأولى بتاريخ 26 تموز/ يوليو".

© AFP 2017/ BULENT KILIC الأردن ينسق لاجتماع يتابع تعهدات دولية لمعاونته في استضافة اللاجئين السوريين

وحذر الطراونة من أن "إقرار هذا القانون العنصري التمييزي، من شأنه وضع المنطقة على فوهة الانفجار، حيث ينسف كل الجهود الرامية لإحلال السلام في منطقتنا، ويؤكد من جديد أن إسرائيل غير مكترثة بتعهداتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية".

وأوضح رئيس مجلس النواب أن "الكنيست الإسرائيلي أقر في الفترة من أيار/ مايو 2015 ولغاية تموز/ يوليو 2017، ما مجموعه 156 قانوناً ومشروعاً تمييزياً عنصريا، على جداول أعماله، ومن ضمن هذه القوانين تم إقرار 25 بالقراءة النهائية، وهذه التشريعات في جوهرها داعمة للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات، وتستهدف الفلسطينيين والقدس الشريف والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والمتضامنين الأجانب والمنظمات الحقوقية".

والبرلمانات والاتحادات التي وصلتها رسالة مجلس النواب الأردني، هي: الاتحاد البرلماني العربي، البرلمان العربي، اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان الآسيوي، الاتحاد البرلماني الأفريقي، الاتحاد البرلماني لدول أمريكا اللاتينية، الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الجمعية البرلمانية المتوسطية، البرلمان الأوروبي، الجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في الكمنولث للدول المستقلة.