مصدر في المعارضة السورية: الجبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات أن الأسد باق

نقلت مراسلة "RT" عن أحد المصادر بالمعارضة السورية قوله إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات بأن الرئيس السوري بشار الأسد باق.

وأضاف المصدر لـ"RT"

© Sputnik. David B. Gleason الولايات المتحدة أوقفت التعاون مع إحدى مجموعات المعارضة في سوريا

أن الجبير أبلغ الهيئة بضرورة الخروج برؤية جديدة "وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا دون المعارضة".

وتابع المصدر نقلا عن الجبير أنه لم يعد ممكنا خروج الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، "وأننا يجب أن نبحث مدة بقائه في المرحلة الانتقالية وصلاحياته في تلك المرحلة.

وأكد المصدر أن مؤتمر الرياض المقبل سيعلن نهاية دور رياض حجاب.