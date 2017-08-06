نائب رئيس مجلس الدوما: يجب الاعتراف إما بجرائم أو عدم كفاءة طيران التحالف الدولي

طالبت نائب رئيس مجلس الدوما الروسي إيرينا ياروفايا الأمم المتحدة بالاعتراف بالأعمال التي يقوم يها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بأنها إما لا تتمتع بالكفاءة أو أنها أعمال جنائية.

وكتب المكتب الصحفي للبرلمانية الروسية في بيان، أمس السبت، "لقد حان الوقت في الأمم المتحدة لتقديم استجواب لسلاح الجو الأمريكي، بالمعنى الحرفي والمجازي وفهم طبيعة ما حدث فإما ناجم عن عدم كفاءة وإهمال جسيم أو بنية مبطنة لتدمير من هم ليسوا إرهابيين".

© AP Photo/ French Army طيران التحالف الدولي يقصف المشفى الوطني في الرقة "بالقنابل الفسفورية"

ووفقا لياروفايا فإن التحالف الدولي قد ارتكب الكثير من "الأخطاء" التي هي في الواقع جرائم.

وكانت وكالة "سانا" السورية قد نقلت عن مسؤولين في الههلال الأحمر السوري في الرقة أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة استهدفت المشفى العام في المدينة بغارة بالقنابل الفسفورية.

كما أشارت وكالة سانا إلى غارة أخرى بالقنابل الفسفورية للتحالف الدولي في 9 يونيو/ حزيران الماضية أسفرت عن مقتل 17 مدنيا على الأقل.

وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد صرح في وقت سابق بأن استخدام القنابل الفسفورية يتم وفقا للمعايير الدولية واتخاذ الاحتياطات تجاه المدنيين.