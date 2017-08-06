الجيش السوري يتقدم إلى معدان "آخر معاقل داعش" في محافظة الرقة

أحرز الجيش السوري تقدما في بعض المناطق وسط وشمال البلاد واقترب من محافظة دير الزور المهمة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، بحسب مصادر إعلامية نقلت عنها وكالة "أوقات الشام".

وأشارت المصادر، إلى "تقدم مهم في جنوب مدينة الرقة للجيش الذي لم يعد يفصله سوى أقل من 4 كم عن مدينة معدان، التي تعد آخر مدينة يسيطر عليها "داعش" في محافظة الرقة.

© Sputnik. Nezar Mihoub الجيش السوري يستعيد السخنة آخر مدينة بحمص من "داعش"

وتقع مدينة معدان بالقرب من الحدود بين محافظتي دير الزور والرقة.

ويسيطر تنظيم "داعش" على غالبية محافظة دير الزور باستثناء جزء صغير من المدينة التي تحمل الاسم نفسه والمحاصر منذ عام 2015.

ويشن الجيش السوري هجوما في جنوب الرقة باتجاه دير الزور بشكل منفصل عن هجوم بدأته "قوات سوريا الديمقراطية"، وهي تحالف من مقاتلين أكراد وعرب تدعمهم واشنطن، لطرد التنظيم الإرهابي من الرقة.

كما تمكن الجيش، ليل السبت الأحد، من السيطرة على السخنة بحمص، وهي آخر مدينة يسيطر عليها تنظيم "داعش" في محافظة حمص.

وتمهد السيطرة على السخنة الطريق لمهاجمة داعش شرق سوريا، إلا أنه لم يصدر حتى الأن إعلان رسمي من الحكومة السورية حول استعادة السيطرة على المدينة.

وتندرج السيطرة على السخنة في إطار الهجوم الذي بدأه الجيش السوري في أيار/مايو من أجل استعادة السيطرة على البادية السورية الصحراوية الشاسعة التي تمتد بين دمشق ودير الزور.