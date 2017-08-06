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00:04 07 أغسطس/ أب 2017
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    خليفة حفتر

    صحيفة بريطانية: إسرائيل قصفت مدينة ليبية بطلب من حفتر

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    العالم العربي
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    ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، المهتم بشؤون الشرق الأوسط، نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تل أبيب عمقت علاقاتها برجل ليبيا القوي المشير "خليفة حفتر".

    جندي ليبي في بنغازي
    © AFP 2017/ Abdullah Doma
    بالفيديو...القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية يعلن تحرير مدينة بنغازي
    وزعم المصدر، وفقاً للموقع البريطاني، "الجيش الإسرائيلي قصف بالطائرات مواقع عسكرية لتنظيم "داعش الإرهابي" في ليبيا لصالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر". وأشار إلى أن إسرائيل قصفت سرت بالطيران في 25 أغسطس/آب 2015، استجابة لطلب من حفتر أثناء زيارته لعمّان، حيث التقى سراً عدداً من مسؤولي الأمن الإسرائيليين، على حد قول الصحيفة.

    وقال التقرير، الذي نشره موقع "ميدل إيست آي"، "حفتر التقى عملاء للمخابرات الإسرائيلية بوساطة إماراتية".

    وأضاف التقرير أن المشير حفتر "وعد بالمقابل بتوقيع صفقات نفط وصفقات سلاح مع إسرائيل"، لافتا إلى أن اللقاءات جرت بوساطة إماراتية.

    وأشار التقرير، إلى أن "حفتر تلقى بنادق قنص وأجهزة رؤية ليلية من إسرائيل"، وربما يرجع هذا الأمر إلى منتصف عام 2014 عند بدء الحملة العسكرية التي شنتها القوات التابعة للواء "خليفة لحفتر" وقتها تحت اسم "معركة الكرامة".


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