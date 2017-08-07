الداخلية البحرينية تتهم قطر بالتجسس

اتهم وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، قطر "بالتجسس على قوات الأمن والوحدات العسكرية في البحرين".

© REUTERS/ Alessandro Bianchi قطر تبحث عن خيارات بالأمم المتحدة للتغلب على أزمة الخليج

وأضاف آل خليفة " قطر لا تشكل تهديدا للبحرين فقط وإنما تهدد أمن دول الخليج بأكمله، في حال استمرت بإتباع سياسة إتخاذ القرارات من طرف واحد، وقبول وإيواء المتطرفين والإرهابيين".

يذكر أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر كانت قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وأوقفت كل الإتصالات مع قطر في مطلع حزيران /يونيو، متهمين إياها بدعم الارهاب والتدخل في شؤونهم الداخلية. ولاحقا انضمت عدد من الدول الأخرى إلى القرار. وقد عملت الكويت كوسيط في حل النزاع.

وفي وقت لاحق، قامت الدول العربية بتقديم إنذار لقطر، وإجبارها على تنفيذ عدد من المتطلبات خلال مدة اقصاها 10 أيام. ورفضت قطر هذه الإتهامات، لكنها أعلنت استعدادها للحوار.