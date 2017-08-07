تسجيل
13:43 07 أغسطس/ أب 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الحياة اليومية في دمشق، سوريا

    الفروج التركي المريض وأصحابه في قبضة الأمن الجنائي السوري

    © Sputnik. Mikhail Voskresensky
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 13510

    أصدر محافظ مدينة حماة السورية، محمد الحزوري، إيعازا إلى فرع الأمن الجنائي بالمحافظة للتحقيق مع أصحاب محال ومسالخ الفروج المهرب والمخالف للشروط الصحية وذلك بعد جولة للمحافظ قام بها على سوق الحاضر وهو أهم وأكبر الأسواق الشعبية في المحافظة.

    خضروات
    © Sputnik. VAleriy Melnikov
    لماذا قبضت الجمارك السورية على "الفروج التركي" في سوريا
    وجاء هذا الإيعاز بعد أن تم ضبط هذه المحال بالجرم المشهود.

    كما وجه الحزوري الدائرة الصحية في مجلس المدينة وقسم الشرطة فيها ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتنظيم الضبوط اللازمة بحق العديد من المحال والورشات العاملة في سلخ وتحضير فراريج مخالفة للمواصفات، وهي أمات دجاج بياض هرمة تذبح وتحضر بطرق مخالفة للقواعد الصحية والمواصفات الغذائية.

    أشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى أن هذه المحال والورش التي تقع في سوق الحاضر الكبير في حماة كانت تتعامل مع هذه الطيور المريضة ومن غير المسموح بذبحها وبيعها بأساليب تفتقر لأدنى الشروط والمعايير الصحية والغذائية ومن دون أدنى قواعد الرقابة.

    كما أوعز المحافظ لفرع الأمن الجنائي بإغلاق وتشميع هذه المحال بالشمع الأحمر والتحقيق مع أصحابها والعاملين فيها لتحديد الجهة الموردة لهذه الفراريج المجهولة المنشأ والمصابة بأمراض وآفات مرضية خطرة تهدد صحة وسلامة مستهلكيها.

    كما تفقد المحافظ أمس في حي المزارب مسلخاً يورد أحد المهربين إليه الفروج المجمد والمجهول المصدر، ومن ثم يعمد هذا المسلخ إلى إعادة تحضيره مجدداً بعد فك الجليد عنه وإعادة تعبئته وطرحه بالأسواق على أنه منتج محلي وفروج بلدي للاستفادة من الفروقات العالية بالسعر.

    حتى تبين فيما بعد أن مصدرها تركيا ويتم تهريبها إلى داخل الأراضي السورية وبيعها بهذه الطريقة المخالفة.

    انظر أيضا:

    البنك الدولي يصرح عن خسائر الاقتصاد السوري خلال الحرب
    بالفيديو...الاقتصاد السوري يستقبل داعمين عربا
    الاقتصاد السوري في طريقه لاستعادة عافيته بعد ست سنوات من الأزمة
    وزير الاقتصاد السوري لـ"سبوتنيك": مواجهة الإرهاب تفرض تعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا
    وزير الاقتصاد السوري لـ "سبوتنيك": قريبا معارض "سوريا - روسيا"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, لحوم فاسدة, مخالفات, الحكومة السورية, محافظ مدينة حماة, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين يقضي إجازته في جمهورية تيفا، روسيا (1-3) أغسطس/ آب)
    الصياد بوتين كما لم تروه من قبل
    نيمار: أردت شيئا أكبر
    أردت شيئا أكبر
    مقاتلة سو-33
    بالتفاصيل الرقمية...مقاتلة "سو-33"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك