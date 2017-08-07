الفروج التركي المريض وأصحابه في قبضة الأمن الجنائي السوري

أصدر محافظ مدينة حماة السورية، محمد الحزوري، إيعازا إلى فرع الأمن الجنائي بالمحافظة للتحقيق مع أصحاب محال ومسالخ الفروج المهرب والمخالف للشروط الصحية وذلك بعد جولة للمحافظ قام بها على سوق الحاضر وهو أهم وأكبر الأسواق الشعبية في المحافظة.

وجاء هذا الإيعاز بعد أن تم ضبط هذه المحال بالجرم المشهود.

كما وجه الحزوري الدائرة الصحية في مجلس المدينة وقسم الشرطة فيها ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتنظيم الضبوط اللازمة بحق العديد من المحال والورشات العاملة في سلخ وتحضير فراريج مخالفة للمواصفات، وهي أمات دجاج بياض هرمة تذبح وتحضر بطرق مخالفة للقواعد الصحية والمواصفات الغذائية.

أشارت صحيفة "الوطن" السورية إلى أن هذه المحال والورش التي تقع في سوق الحاضر الكبير في حماة كانت تتعامل مع هذه الطيور المريضة ومن غير المسموح بذبحها وبيعها بأساليب تفتقر لأدنى الشروط والمعايير الصحية والغذائية ومن دون أدنى قواعد الرقابة.

كما أوعز المحافظ لفرع الأمن الجنائي بإغلاق وتشميع هذه المحال بالشمع الأحمر والتحقيق مع أصحابها والعاملين فيها لتحديد الجهة الموردة لهذه الفراريج المجهولة المنشأ والمصابة بأمراض وآفات مرضية خطرة تهدد صحة وسلامة مستهلكيها.

كما تفقد المحافظ أمس في حي المزارب مسلخاً يورد أحد المهربين إليه الفروج المجمد والمجهول المصدر، ومن ثم يعمد هذا المسلخ إلى إعادة تحضيره مجدداً بعد فك الجليد عنه وإعادة تعبئته وطرحه بالأسواق على أنه منتج محلي وفروج بلدي للاستفادة من الفروقات العالية بالسعر.

حتى تبين فيما بعد أن مصدرها تركيا ويتم تهريبها إلى داخل الأراضي السورية وبيعها بهذه الطريقة المخالفة.