تسجيل
13:43 07 أغسطس/ أب 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    القوات التركية في قطر

    صحيفة الحياة: قطر تبتكر نظرية جديدة في العلوم السياسية وحل الأزمات

    © REUTERS/ HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 40 0 0

    اعتبر الكاتب، محمد صلاح، في مقالته في صحيفة "الحياة" أن الأسلوب الذي تتعاطى به الدوحة مع أزمتها سيظل نموذجا فريدا وغير مسبوق في التعامل مع معضلة سياسية.

    قطر، الدوحة
    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    الداخلية البحرينية تتهم قطر بالتجسس
    مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في صب مزيد من الزيت على مستصغر شرر المعضلة ذاتها. "فالدول الأربع السعودية، مصر، الإمارات والبحرين نبهت قطر إلى ضرورة التوقف عن دعم الإرهاب واحتضان رموزه، ووقف خطاب الكراهية والتدخل في شؤونها، ووضع الأمن القومي الخليجي خصوصا والعربي عموما في الاعتبار بالنسبة الى العلاقات مع إيران"، على حد تعبير الكاتب صلاح.

    ولفت إلى أن الرد القطري كان إصرارا على دعم الإرهاب واحتضان المزيد من رموزه وتوسيع منصات خطابات الكراهية، والتنقيب في كل تفاصيل الحياة في الدول الأربع، واستغلالها لنشر واختلاق الأزمات والغوص أكثر في الحضن الإيراني، والاستعانة بالعسكر التركي لطلب الحماية! على حد وصف الكاتب صلاح.

    وأضاف: ابتكرت قطر نظرية جديدة في العلوم السياسية وحل الأزمات وعلاج الخلافات، واستندت إلى شبكة المصالح التي أنفقت عليها كثيرا على مدى سنوات في دعم موقفها، واستخدمت "الإخوان المسلمين" في كل مكان ذئابا منفردة ومتجمعة، للهجوم على الدول الأربع والدفاع عن الدوحة بكل الوسائل. على حد تعبيره.

    وتحدث الكاتب في صحيفة الحياة عن أن المرء يجلس أمام شاشة التلفزيون ويتنقل بين القنوات القطرية، سواء تلك التي تبث من الدوحة أو التي تنفق عليها قطر وتبث من إسطنبول أو بريطانيا، ليتعرف إلى الأحوال في المدن القطرية، وكيف يتم التعامل مع مسألة المقاطعة وردود فعل المواطن القطري ورأي الشارع هناك في كل ما يتعلق بالأزمة القطرية.

    ثم — يضيف الكاتب — تفتح هاتفك الصغير أو حاسوبك الآلي وتعرج على مواقع صحف الدوحة أو عشرات، بل مئات، الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي خصصت لها قطر آلاف الحسابات المضروبة، فلا تجد إلا دفاعا عن التصرفات القطرية، وسبابا وشتائم ضد رموز الدول الأربع وشعوبها.

    وقال:

    بالطبع ستجد مساحات من التعليقات والأخبار والآراء المؤيدة للموقف القطري، وستلاحظ أيضا تلميعا لوجود رموز "الإخوان المسلمين" وتبريرا لجرائم "داعش" و "النصرة" و "القاعدة"، لكن المساحة الأكبر والزخم الأعظم يكون دائما للتنقيب عن أزمة في مصر أو مشكلة في السعودية أو خناقة في الإمارات أو حادث مرور في البحرين.

    وختم محمد صلاح مقالته بالإشارة إلى أن الدول الأربع حددت مطالبها وشروطها ولن تحيد عنها. وقطر كانت أداة رئيسة في محاربة مصر ردا على خلع "الإخوان" بعد ثورة الشعب المصري على حكم الجماعة، إذ جيشت الدوحة إمكاناتها لمحاولة إسقاط الحكم وإفشال كل مشروع وهدم كل بناء وحرق الأخضر واليابس، ولم تنجح خططها ولم يسترد الإخوان السلطة، بل دفعوا ثمنا فادحا لرهانهم الخاسر.

    إذا النتيجة المتوقعة للاختيار القطري محسومة ولن تختلف كثيرا عن مصير الإخوان، ففي السياسة يمكن أن تجتهد، أما الرهان فثمنه غالبا ما يكون فادحا.

    انظر أيضا:

    تدريبات عسكرية لقوات تركية في قطر
    قطر تزف بشرى سارة للمقيمين على أراضيها
    البحرين: لا حصار على قطر
    رسالة من بوتفليقة إلى أمير قطر...ماذا تضمنت
    رسالة جديدة مسربة للعتيبة يتحدث فيها عن قطر وتركيا
    هل تضطر قطر لتصفية أصولها لإنقاذ اقتصادها
    الكلمات الدلالية:
    أزمة قطر ودول الخليج, أزمة قطر, أزمة الخليج, الحكومة القطرية, مصر, الخليج العربي, قطر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الرئيس فلاديمير بوتين يقضي إجازته في جمهورية تيفا، روسيا (1-3) أغسطس/ آب)
    الصياد بوتين كما لم تروه من قبل
    نيمار: أردت شيئا أكبر
    أردت شيئا أكبر
    مقاتلة سو-33
    بالتفاصيل الرقمية...مقاتلة "سو-33"

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك