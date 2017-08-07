أهالي منبج يعودون لحضن الوطن السوري

بعد معارك ضارية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وسيطرة الجيش العربي السوري والقوات الرديفة له على مساحات واسعة من ريف منبج الجنوبي والشرقي، فتح باب التسوية لمن يرغب بالمصالحة والعودة لحضن الوطن.

وفي تصريح لمراسل "سبوتنيك" أكد أمين فرع محافظة حلب لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي"، فاضل نجار، تسوية أوضاع أكثر من 100 شخص من أهالي منبج بريف حلب شمالي سوريا، وذلك بعد أن قاموا بتسليم أنفسهم للجهات المختصة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل يخل بأمن الوطن وسلامة المواطنين بموجب مرسوم العفو الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف النجار أن المدنيين الذين تمت تسوية أوضاعهم يستطيعون أن يمارسوا جميع حقوقهم الممنوحة من قبل الدولة دون أن يتعرض لهم أحد، داعيا جميع المغرر بهم للإسراع في العودة إلى حضن الوطن ومساندة الجيش السوري والمشاركة في تحقيق النصر على الإرهاب وداعميه.