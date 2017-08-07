حقيقة منع صحيفة سعودية من دخول الكويت بسبب مقال ينتقد موقفها من قطر

© REUTERS/ Charles Platiau كواليس الرحلة التي جمعت بن سلمان وبن زايد في صحراء السعودية

وقال الإعلامي السعودي مطر الأحمدي إن الكويت منع توزيع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية بسبب مقال للكاتب السعودي البارز عبد الرحمن الراشد انتقد فيه التعاطي الكويتي مع أزمة قطر.

ومن جانبه علق عبد الرحمن الراشد على هذه الأنباء في تغريدة على حسابه على "تويتر" قائلا: "إن كان صحيحاً فهو يؤكد على ما كتبته، حكومة قطر حولت الكويت ساحة إعلامية لها".

وقال الراشد في مقاله "إن على الإخوة في الكويت أن يتذكروا أن هذه الدول الأربع (الدول المقاطعة لقطر)، هي التي هبت لنجدة بلدهم عندما أسقط صدام نظامها، ومن الوفاء أن تقف الكويت إلى جانبها، أو على الأقل ألا تترك ساحتها للاستخدام القطري سياسياً وإعلامياً واقتصادياً".

بسبب هذا المقال منع توزيع جريدة الشرق الأوسط في الكويت!!!!!!

عبد الرحمن الراشد — أزمة قطر واحتلال الكويت https://t.co/Ivla4vtCd6 — Matar مطر الأحمدي (@Matar_Alahmadi) ٧ أغسطس، ٢٠١٧

من جانبها أكدت وزارة الإعلام الكويتية أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام الوزارة بمنع دخول صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى الأسواق الكويتية، هو خبر غير صحيح ومناف للحقيقة، مبينة أنها لم تمنع أي عدد من أعداد الصحيفة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن لديها إجراءات روتينية معتادة للصحف التي ترد من خارج دولة الكويت، مضيفة أن صحيفة "الشرق الأوسط" إحدى هذه الصحف.

ان كان صحيحاً فهو يؤكد على ما كتبته، حكومة #قطر حولت #الكويت ساحة اعلامية لها. https://t.co/UkfC4TjnPI — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) August 7, 2017

​

ونقل البيان عن الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في الوزارة خالد الرشيدي تأكيده أن صحيفة "الشرق الأوسط" متداولة في الأسواق ولم يتم منعها.