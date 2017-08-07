حقيقة منع صحيفة سعودية من دخول الكويت بسبب مقال ينتقد موقفها من قطر

ومن جانبه علق عبد الرحمن الراشد على هذه الأنباء في تغريدة على حسابه على "تويتر" قائلا: "إن كان صحيحاً فهو يؤكد على ما كتبته، حكومة قطر حولت الكويت ساحة إعلامية لها".
وقال الراشد في مقاله "إن على الإخوة في الكويت أن يتذكروا أن هذه الدول الأربع (الدول المقاطعة لقطر)، هي التي هبت لنجدة بلدهم عندما أسقط صدام نظامها، ومن الوفاء أن تقف الكويت إلى جانبها، أو على الأقل ألا تترك ساحتها للاستخدام القطري سياسياً وإعلامياً واقتصادياً".
بسبب هذا المقال منع توزيع جريدة الشرق الأوسط في الكويت!!!!!!— Matar مطر الأحمدي (@Matar_Alahmadi) ٧ أغسطس، ٢٠١٧
عبد الرحمن الراشد — أزمة قطر واحتلال الكويت https://t.co/Ivla4vtCd6
من جانبها أكدت وزارة الإعلام الكويتية أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام الوزارة بمنع دخول صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى الأسواق الكويتية، هو خبر غير صحيح ومناف للحقيقة، مبينة أنها لم تمنع أي عدد من أعداد الصحيفة.
وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن لديها إجراءات روتينية معتادة للصحف التي ترد من خارج دولة الكويت، مضيفة أن صحيفة "الشرق الأوسط" إحدى هذه الصحف.
ان كان صحيحاً فهو يؤكد على ما كتبته، حكومة #قطر حولت #الكويت ساحة اعلامية لها. https://t.co/UkfC4TjnPI— عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) August 7, 2017
ونقل البيان عن الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في الوزارة خالد الرشيدي تأكيده أن صحيفة "الشرق الأوسط" متداولة في الأسواق ولم يتم منعها.
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