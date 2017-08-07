مصر...إيداع قاتل السائحتين الألمانيتين مستشفى الأمراض النفسية

وأضافت الوكالة أن "قرار النيابة جاء للتأكد من سلامة القوى العقلية والنفسية للمتهم، وتحديد مدى مسؤوليته عن ارتكاب أفعاله".
وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، قد أعلن في 14 يوليو/ تموز الماضي، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر تمكنت من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين" أثناء تواجدهم على شاطىء أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة، وقد تم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج.
وحسب المسؤول فقد أشارت التحريات المبدئية إلى أن ذلك الشخص كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.
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