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19:47 07 أغسطس/ أب 2017
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    متهم الغردقة

    مصر...إيداع قاتل السائحتين الألمانيتين مستشفى الأمراض النفسية

    © REUTERS/ STRINGER
    العالم العربي
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    أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بإيداع قاتل السائحتين الألمانيتين بمنتجع الغردقة السياحي، في مستشفي الأمراض النفسية والعصبية إيداعا مؤقتا، لإعداد تقرير عن مدى سلامته العقلية والنفسية.

    الغردقة مصر
    © AFP 2017/ STR
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    القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية إن "نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإيداع مرتكب حادث الطعن بحق عدد من السياح داخل أحد منتجعات مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، إيداعا مؤقتا مدته 45 يوما بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية، لإعداد تقرير يفيد مدى سلامته العقلية والنفسية".

    وأضافت الوكالة أن "قرار النيابة جاء للتأكد من سلامة القوى العقلية والنفسية للمتهم، وتحديد مدى مسؤوليته عن ارتكاب أفعاله".

    وكان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، قد أعلن في 14 يوليو/ تموز الماضي، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر تمكنت من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين" أثناء تواجدهم على شاطىء أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 6 سائحات من جنسيات مختلفة، وقد تم نقلهن للمستشفى لتلقي العلاج.

    وحسب المسؤول فقد أشارت التحريات المبدئية إلى أن ذلك الشخص كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

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