مصدر أمني: معلومات أولية تظهر أن "داعش" أطلق صواريخا داخل لبنان

قالت "رويترز" نقلا عن مصدر أمني لبناني، إن هناك معلومات أولية تفيد بأن تنظيم "داعش" أطلق سبعة صواريخ من طراز "غراد" داخل لبنان اليوم الإثنين من معقله على الحدود مع سوريا دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.