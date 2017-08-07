قتلى وجرحى من "الحشد الشعبي" بقصف أمريكي عند الحدود العراقية السورية

وقالت الكتائب في بيان لها، نقله موقع "السومرية نيوز"، إنه "بعد أن أعلنت قوات الطاغوت الأمريكية أن الحدود العراقية السورية خطاً أحمرا لا يجب لقوات الحشد الشعبي أو غيره الاقتراب منه قامت هذه القوات الآثمة صباح يوم الإثنين بقصف شديد لمواقع مجاهدي كتائب سيد الشهداء في خط هذه الحدود وفي الجهة المقابلة لعكاشات".

وأضاف البيان، أن القصف "أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، وذلك لاستعمالهم الذخيرة الذكية كما عبروا هم في بيانهم الصادر صباح يوم الإثنين، حيث زعموا أنهم قصفوا بالمدفعية الذكية مواقع مفترضة لداعش على الحدود العراقية السورية، وكنا نعلم إنما هم يستهدفوننا نحن أبناء الحشد الشعبي وأبناء المرجعية".

وحملت الكتائب الجيش الأمريكي "عواقب هذا العمل، قائلة: "لن نسكت عنه، إنما ندعو الجهات المختصة ولاسيما الحكومة العراقية إلى فتح تحقيقٍ كبيرٍ في هذا العمل الدنيء".

وشدد البيان بالقول "إننا إذ نعلن أن هذا العمل لن يمر دون عقاب، فإننا ندعو إلى حماية الحدود العراقية السورية، وحرمان الأمريكان من استثمار هذه الحدود لتمرير أجنداتهم الخبيثة لتمرير القتلة وكسر خط المقاومة الشريف".