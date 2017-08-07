بعض مضامين رسالة كويتية جديدة إلى السيسي حول الأزمة القطرية

سلم وزير الخارجية الكويتي، صباح الخالد الحمد الصباح، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة خطية من أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالجهود التي يقوم بها الكويت في التعامل مع أزمة قطر.

القاهرة — سبوتنيك. بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم الإثنين، استقبل السيسي وزير الخارجية الكويتي، في حضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، محمد عبد الله المبارك الصباح، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وبحسب البيان، فقد استعرض وزير الخارجية الكويتي "المساعي التي تبذلها بلاده في سبيل تعزيز وحدة الصف والتكاتف بين الدول العربية في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية".

كما أكد على محورية دور مصر على صعيد العمل العربي المشترك باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، بحسب البيان.

وأعرب السيسي خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي يقوم بها أمير دولة الكويت على الساحة العربية وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي.

كما أشاد السيسي "بالمواقف المقدرة لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إزاء مصر، التي لن ينساها الشعب المصري" بحسب نص البيان.

وتناول اللقاء آخر التطورات المتعلقة بأزمة قطر في ضوء المساعي التي يقوم بها الكويت على هذا الصعيد سعيا للحفاظ على وحدة الصف العربي.

وأكد السيسي "دعم مصر لهذه المساعي، مشيرا إلى ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر والدول الخليجية الثلاث"، بحسب البيان.

وذكر البيان أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة.