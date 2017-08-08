التحالف بقيادة السعودية يرد على أنباء استهداف منزل في صعدة

نفى التحالف، بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/ أب، استهداف منزل في منطقة محضة جنوب غرب صعدة، كما ورد في بعض وسائل الإعلام.

© AP Photo/ Hani Mohammed 13 قتيلا بغارات التحالف على منزل في صعدة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الطيران الركن، تركي المالكي، أن القيادة المشتركة للتحالف اتخذت كافة التدابير اللازمة فور ظهور الإدعاءات للتحقق منها، حيث استكملت إجراءات ما بعد العمل لعمليات يوم الجمعة الماضي الذي أثير فيه الإدعاء، وتمت مراجعة جميع المهام العملياتية المنفذة في محافظة صعدة، ولم يتبين تنفيذ أي استهداف من قبل قوات التحالف بالمكان محل الادعاء، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال المالكي: "التحالف تابع بأسف كذلك تصريحات مكتب منسق الشؤون الانسانية في اليمن التي بُـنيت على تقديرات شخصية لا ترتكز على نتائج تحقيق منهجي وعادل، واعتمدت على تقارير أوليه غير مثبته من الميدان، واتهام التحالف بالحادث، وأضاف: "في مثل هذه الحالات نفترض بمسؤول في منظمة أممية التأني في إصدار الأحكام النهائية دون أدله ومسوغات".

وأضاف، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقوم بالتحقيق من خلال وسائلها المتوفرة، وكذلك التنسيق مع ماوصفها بالحكومة اليمنية الشرعية، وشركاؤها الدوليين، والأصدقاء، لتبادل المعلومات المتوفرة لديها بشأن هذا الحادث المؤسف، مع الأخذ بالاعتبار "منهجية الميليشيات الحوثية في تخزين الأسلحة والمتفجرات داخل المساكن والأعيان المدنية"، على حد قوله.

‏‎وأعرب المتحدث باسم التحالف، عن بالغ ‎الأسى عما تردد بوجود ضحايا مدنيين نتيجة للأعمال العدائية بحق الشعب اليمني، مؤكداً أن هذه الأعمال "ترتكبها الميليشيات الحوثية المسلّحة والمتمثلة بالاستهدافات العبثية والمتعمّدة ضد الأبرياء واستخدام الأعيان المدنية لتخزين الأسلحة بأنواعها ما يُـعد انتهاكاً للقانون الدولي".

‏‎وشدد على التزام قيادة التحالف التام بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وتطبيقها لمواد ونصوص القانون الدولي الانساني الوارد باتفاقيات جنيف، وبروتوكولاتها الإضافية ومنها المادة 51 والمادة 52 خصوصاً، والمتعلقة بحماية المدنيين والأعيان المدنية.