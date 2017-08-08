نائب عراقي يطالب بفتح تحقيق دولي حول القصف الأمريكي المتكرر لقوات الحشد الشعبي

طالب نائب في البرلمان العراقي بفتح تحقيق دولي حول القصف الأميركي المتكرر لقوات الحشد الشعبي في العراق، مشددًا على الحكومة العراقية أن تأخذ هذا الموضوع بجدية وأن لا تسمح لقوات التحالف الدولي أن تستضعف الحشد الشعبي وتواجده في الحدود حتى تمرر أجندتها الداعشية.

بغداد — سبوتنيك. وقال النائب عن التحالف الوطني العراقي زاهر العبادي، في بيان، اليوم الثلاثاء "نطالب بفتح تحقيق دولي يتضمن الوقوف على الحالات المتكررة للقصف الأمريكي على القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي".

© REUTERS/ Alaa Al-Marjani الصدر يدعو إلى تغيير مفوضية الانتخابات في العراق

وأضاف بيان النائب: "على الحكومة العراقية أن تأخذ هذا الموضوع بجد، وأن لا تسمح لقوات التحالف الدولي أن تستضعف الحشد وتواجده في الحدود حتى تمرر أجندتها الداعشية، بعدما حقق الحشد الشعبي مع القوات الأمنية انتصارات باهرة ضد دولة الخرافة والباطل".

وتابع البيان: "العراق غير مستعد أن يضحى بأبنائه بذريعة الأخطاء الجوية المتكررة طوال المعارك التي خاضها الحشد الشعبي ضد داعش، فكلما كان هناك حسم لملف في إحدى المناطق تجد طيران التحالف الدولي يبرز صواريخه، ويستهدف المقاتلين".

وأردف البيان "نأسف على بعض التصريحات التي تريد حل الحشد الشعبي، وفصائل المقاومة، متناسين دورهم الكبير في إبعاد أكبر خطر عن البلاد وزحزحة مخططات الدول الشريرة التي تريد النيل من العراق".

وأعلنت "كتائب سيد الشهداء"، في بيان يوم أمس الاثنين، سقوط قتلى وجرحى في عناصرها بقصف جوي أمريكي قرب الحدود العراقية السورية، بينما نفت قوات التحالف الدولي في وقت سابق من اليوم، قيامها بالهجوم، ووصفت الأنباء التي تحدثت عن ذلك بـ "غير الدقيقة".

وفي سياق آخر، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الهجوم أسفر عن مقتل 36 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 80 آخرين. وقالت إن تنظيم داعش أعلن، في رسالة عبر تطبيق "تيليغرام"، عن مسؤوليته عن الهجوم.