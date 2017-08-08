برلمانية مصرية تتحدث عن انتصارات سوريا وأثرها على مصر

أكدت البرلمانية المصرية، اليزابيث شاكر، ثبات موقف دولة مصر من الأزمة في سوريا، مشيرة إلى أن مصر تقف مع استقلالية ووحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومحاربة الإرهاب.

وقالت شاكر، في تصريح لوكالة "سانا" السورية للأنباء: إن أي انتصار لسوريا هو انتصار لمصر في معاركنا ضد الإرهاب.

ونددت باستمرار الاعتداءات التي يقوم بها التحالف الدولي المزعوم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على المدنيين في سوريا.

وأضافت: يبدو أن هناك قوى دولية لا ترغب في اكتمال فرحة الشعوب العربية بالانتصارات التي تتحقق على قوى الإرهاب.

ولفتت شاكر إلى أن الجيش العربي السوري يحقق الانتصارات وأعاد الأمن والاستقرار إلى العديد من المناطق بعدما حررها من القوى الظلامية التكفيرية وبدلا من ترك الأمور للجيش السوري تدخلت قوى دولية لمحاولة عرقلة تلك الانتصارات.

وحول استخدام التحالف الدولي للفوسفور الأبيض، أكدت شاكر أن ذلك أمر مرفوض بكل تأكيد ويمثل جريمة يعاقب عليها وكسر لكل القواعد الإنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان.