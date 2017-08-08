قتيلان وتسعة مصابين في هجوم انتحاري على معسكر للجيش اليمني بمحافظة أبين

قتل جنديان، وأصيب 9 آخرين، ، مساء اليوم الثلاثاء 8 أغسطس/آب، في هجوم انتحاري على معسكر للجيش اليمني بمحافظة "أبين" جنوب اليمن.

© REUTERS/ FAWAZ SALMAN إصابة 3 جنود تدعمهم الإمارات بهجوم للقاعدة في أبين باليمن

صنعاء — سبوتنيك وقال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" إن "جنديين قتلا وأصيب 9 بهجوم انتحاري نفذه عنصر تابع لتنظيم القاعدة اليوم على معسكر تابع اللواء 103 في جحين بمديرية لودر".

وأشار المصدر العسكري إلى أن محصلة الضحايا مرشحة للارتفاع بسبب خطورة بعض الإصابات.

ولدى وقوع الانفجار، أبلغ مصدر محلي، "سبوتنيك"، بأن هجوما آخر أعقب تفجير السيارة المفخخة، ما بدا أنه محاولة لاقتحام المعسكر.

وتعاني مديريات عدة محافظة أبين من انتشار عناصر تنظيم القاعدة التي تشن بين حين وآخر هجمات على مواقع للجيش والأمن توقع ضحايا.