قلق أمني عند "حزب الله" في الضاحية والبقاع

منذ بدء معركة عرسال التي خاضها "حزب الله"، بدأت التقاطعات الأمنية تتحدث عن مخاوف من انتقال "النصرة" من العمل العسكري إلى العمل الأمني بعد انتهاء وجودها عند الحدود اللبنانية - السورية.

© AP Photo/ Bassem Mroue "حزب الله" يحصد الإنجازات الصعبة وإسرائيل تكشفها

ونقل "لبنان 24" عن مصادر مطلعة أن إجراءات "حزب الله" الأمنية في الضاحية الجنوبية في تصاعد مستمر منذ بدء المعركة في جرود عرسال.

وأشارت المصادر إلى أن نسبة المخاطر الأمنية ارتفعت بشكل كبير في المرحلة الأخيرة وخاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع.

ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات الأمنية تشمل تكثيف الوجود الأمني العلني والواضح لـ"حزب الله"، إضافة إلى المداهمات التي تطال بشكل يومي أماكن إقامة النازحين السوريين في لبنان وتوقف عددا من المشتبه بهم.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تقوم بالعديد من التوقيفات لعدد من المرتبطين والمتصلين بالمجموعات الإرهابية، الأمر الذي يوحي بأن هناك استنفارا كبيرا مواكبة لمعارك الجرود.