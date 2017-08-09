اليمن...20 قتيلا وجريحا وطيران التحالف يشن 19 غارة

حقق مسلحو جماعة أنصار الله "الحوثيون" تقدماً في محافظة الجوف شمال اليمن حيث سيطروا على 7 مواقع عسكرية في مديريتي المتون والمصلوب.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك"، إن الحوثيين هاجموا مواقع للجيش اليمني في تباب آل عبيد والوروري والطويلة شمال شرقي سلسلة جبال حام بمديرية المتون، وسيطروا على 4 مواقع عقب سقوط 12 قتيلاً وجريحاً من الطرفين.

وفي مديرية المصلوب، اقتحم مسلحو جماعة "أنصار الله" بغطاء مدفعي 3 مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة الغرفة وبيوت السنتيل.

وأشار المصدر إلى إعطاب الحوثيين آليتين للجيش اليمني بكمين وقصف مدفعي في منطقة خليفين بمديرية خب والشعف.

وفي محافظة تعز، دارت مواجهات في الجبهة الغربية للمدينة على أطراف منطقة مدرات، وسط قصف مدفعي متبادل في نقطة الهنجر ومحيط مصنع السمن والصابون.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser عرض من بن سلمان لأنصار الله لإيقاف الحرب في اليمن

هذا وقُتل 3 مدنيين وأصيب 5 بينهم 4 أطفال بقذيفتين سقطتا على حي المغتربين ومحيط مصنع السمن والصابون.

وفي محافظة حجة شمال غربي اليمن، شن طيران التحالف 8 غارات على مديريتي ميدي وحرض، فيما شهدت صحراء ميدي قصفاً مدفعياً متبادلا بين الجيش اليمني والحوثيين.

وتعرضت محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى 4 غارات للتحالف استهدفت مديرية صرواح غرب المحافظة.

كما أغار طيران التحالف على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بـ 4 غارات على مديرية الظاهر.

وجدد التحالف استهداف محافظة الحديدة غرب اليمن بغارتين على معسكر اللواء العاشر التابع للحرس الجمهوري، في مديرية باجل.

وفي صنعاء نفذ طيران التحالف غارة ليلية على معسكر ريمة حميد في مديرية سنحان، جنوب العاصمة.

على صعيد المواجهات الحدودية بين اليمن والسعودية، سقط جندي سعودي قتيلاً برصاص قناص حوثي في رقابة قيس بجيزان، كما لقي جندي سعودي آخر مصرعه خلف رقابة الهنجر بعسير.

وفي نجران، استهدف الحوثيون بالمدفعية تجمعات عسكرية سعودية في موقع المخروق الكبير.