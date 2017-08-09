مبادرة كويتية جديدة لحل الأزمة الخليجية... هذه تفاصيلها

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، عن ما اسمته "ملامح اختراق" في الأفق، في ظل الأجواء الإيجابية المحيطة بالزيارات الخمس التي قام بها مبعوث أمير الكويت إلى السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان ومصر في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

© AP Photo/ Tara Todras-Whitehill مبعوث أمير الكويت يحمل رسائل خطية إلى قادة عمان والإمارات والبحرين

وقالت الصحيفة الكويتية، نقلا عن مصادر خليجية، إن الكويت، أعربت عن استعدادها لتقديم "ضمانات" مشتركة مع الولايات المتحدة، في إطار مسعى جديد لحل الأزمة الخليجية، مؤكدة أن هذه "الضمانات" تكفل عدم تكرار أي ضرر من الشقيقة قطر، مشيرة إلى أن عرض الضمانات الكويتية الأمريكية لاقى ارتياحاً كبيراً لدى المسؤولين الذين التقاهم الوسيط الكويتي.

وأضافت الصحيفة، أن أجواء اللقاءات كانت إيجابية جداً، وأن الكويت حريصة على تدوير الزوايا والبناء على المشتركات بهدف إطلاق حوار مباشر بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة ثانية، مشيرة إلى حرص الكويت على الحفاظ على البيت الخليجي ككيان موحد في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة.

وأبرزت الصحيفة، وفقاً للمصادر، بعض ما ورد في الرسالة التي نقلها مبعوث أمير الكويت إلى قادة الدول الخمس التي زارها، وأهمها التشديد على ضرورة تجاوز الأشقاء خلافاتهم للحفاظ على منظومة مجلس التعاون ككيان يحفظ دول المجلس وشعوبها.

وتقول المصادر، إن جهود الكويت الجديدة تتركز على محاولة مدعومة من أمريكا لإطلاق حوار مباشر بين الدول المقاطعة وقطر، غير أن أزمة الثقة تبدو أكبر عائق في وجه هذا التوجه الجديد إذ تقول الدول المقاطعة إن قطر نكثت سابقًا بما تم التوقيع عليه من عهود ومواثيق في عامي 2013 و2014.