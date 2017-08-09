روسيا تسجل6 حالات انتهاك لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن ممثلي روسيا في إطار اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا، سجلوا 6 حالات انتهاك لنظام وقف إطلاق النار، وسجلت تركيا 5 حالات.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin العسكريون الروس يوصلون مساعدات إنسانية لسكان مناطق تسيطر عليها عناصر مسلحة بمحافظة حمص

موسكو-سبوتنيك.تشير النشرة الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية والتي تم نشرها في الموقع الرسمي للوزارة: "يمكن وصف الوضع القائم في مناطق تخفيف التصعيد بالمستقر.

وقام الفريق الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا خلال 24 ساعة الأخيرة بتسجيل 6 حالات لإطلاق النار، منها 4 حالات في محافظة اللاذقية وحالتين في محافظة حلب.

ومن جانبه سجل الفريق التركي 5 انتهاكات في محافظة دمشق".

وأكدت الوزارة على أن اغلب الانتهاكات حدثت في المناطق التي تتواجد تحت سيطرة التنظيمين الإرهابيين " داعش" و" جبهة النصرة".

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي، قام بعملين إنسانيين في المنطقة السكانية بالقرب من محافظة حلب حيث تم توزيع 1.9 طن من المواد الغذائية ومياه الشرب،

وفي منطقة دير بعلبة بمحافظة حمص تم توزيع 15 طنا من المواد الغذائية، ووصل حجم المساعدات العام إلى 16.9 طن، وحصل على المساعدات الإنسانية 5298 شخصا، وعلى المساعدات الطبية 336 شخصا.

وذكر قبل ذلك، أن مباحثات ما زالت تجري مع فصائل المعارضة المسلحة، في محافظات حلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة، حول انضمامها إلى نظام وقف العمليات العسكرية.