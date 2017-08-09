بالفيديو..."سو-25" تدمر كل ما في طريقها في سوريا

وتم وضع الكاميرات في قمرة القيادة في "سو-25" وصورت الكاميرات تصرفات الطيارين وملامحهم أثناء القيام بمهمة قتالية.

وقال طيار "سو-25": "إن مصطلح "المطاردة الحرة" يعني أنه يتم تعيين منطقة، ونحن نقوم بتدمير كل الأهداف التي نجدها في هذه المنطقة".