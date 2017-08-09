نجل ملك السعودية الراحل يواصل الهجوم العنيف على بن زايد

شن الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد (ابن الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز)، هجوما حادا جديدا على ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وكان بن فهد قد هاجم بن زايد سابقا في 25 يوليو/ تموز الماضي، ووجه انتقادا لاذعا ضد السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في 30 يوليو/ تموز.

وجاء هجوم الأمير السعودي على ولي عهد أبو ظبي ردا على "هاشتاغ" "#شيخ_الفخر_محمد_بن_زايد" أطلقه إماراتيون. وقال عبد العزيز: "قال سبحانه، ومن يهن الله فما له من مكرم، وقال وأملي لهم إن كيدي متين، وقال رسول الله لكل غادر لواء يوم القيامة، أو كما قال".

قال سبحانه,ومن يهن الله فماله من مكرم,وقال,وأملي لهم إن كيدي متين,وقال رسول الله لكل غادر لواء يوم القيامه,أوكماقال. #شيخ_الفخر_محمد_بن_زايد — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 8, 2017

وأضاف: "مثل ما قلت في آخر الصورة، ممتاز أقعد في بلادك وأشكر الله إذا فعلتها كلنا نجيك ونحب خشمك، لكن أنت منتشر من السند للمغرب تقتل المسلمين، طيب مالي تقتلهم ليه".

وواصل هجومه في سلسلة تغريدات، نشرها صباح اليوم: "لو طالب حكم فهمنا لكن الله أعطاك، لو مفلس، لكن الله أغناك، أنا ما أسألك عن ذنوبك على نفسك لأنك لو استغفرته لوجدت الله غفورا رحيما، السؤال لماذا تخون؟".

٢لوطالب حكم فهمنالكن الله أعطاك,لومفلس,لكن الله أغناك,أناماأسألك عن ذنوبك على نفسك لأنك لو إستغفرته لوجدت الله غفورآرحيمآ,السؤال لماذاتخون؟ https://t.co/BRl4BQP82k — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وأضاف: "بدل ما تشكر الله؟ تحارب رب العالمين في ملكه؟! وتسبب الفتن بين عباد الله؟ قال محمد (مو أنت) رسول الله إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، وآخر وصية له أخرجوا المشركين منها وتجي أنت تبني كاتدرائية فيها؟ وأعظم تعلن عن بنائك معبدا لبوذا؟ أي ترد أصنام بوذا بعد تحطيمها؟ الشيطان يئس لكن أنت لم تيأس".

٣بدل ماتشكرالله؟تحارب رب العالمين في ملكه؟!وتسبب الفتن بين عبادالله؟قال محمد(موب إنت)رسول الله إن الشيطان يئس أن يعبدفي جزيرة العرب,وآخروصيه https://t.co/BRl4BQP82k — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وتابع بن فهد "وكأن إبليس يقول أرى فيك نفسي، اسمع شورى، تب إلى الله وبين وأصلح ما أفسدت وحالا وكف شرك عنا وخيانة الله أكبر شيء، فتب فإنه لا يتعاظمه ذنب قد نصحت".

٥وكأن إبليس يقول أرى فيك نفسي,إسمع شوري,تب إلى الله وبين وأصلح ماأفسدت وحالآ,وكف شرًك عنا,وخيانة الله أكبرشيء,فتب فإنه لايتعاظمه ذنب,قدنصحت. https://t.co/BRl4BQP82k — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وأضاف "يا محمد بن زايد والله إننا نحب زايد رحمه الله والوالدة حفظها الله وأنا مشفق عليك فأصلح أمرك مع الله وإن استكبرت عليه فقد تسببت على نفسك وغيرك. ومن حاربه الله فقد هلك وكان الخلفاء إذا نصحوهم لله يبكون من خشية الله ففكر بسهام الليل الظلم ظلمات، والشرك لظلم عظيم ولا أدعي الصلاح ولكن معذرة له".

يامحمدبن زايد والله إننا نحب زايدرحمه الله والوالده حفظهاالله,وأنامشفق عليك,فأصلح أمرك مع الله,وإن إستكبرت عليه,فقدتسببت على نفسك وغيرك, https://t.co/BRl4BQP82k — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وواصل "دحلان والجفري وآخرون لن ينفعوك إذا قال الديان وقفوهم إنهم مسؤولون هنا الرعب الأكبر وأقول كلنا خطاء ولكن لا تظلم الغير وأكبر تخون الله ورسوله فكر".

ودحلان والجفري وآخرين,لن ينفعوك إذاقال الديان وقفوهم إنهم مسؤولون,هناالرعب ألأكبر,وأقول كلنا خطاءولكن لاتظلم الغير وأكبرتخون الله ورسوله,فكر https://t.co/BRl4BQP82k — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

كما هاجم بن فهد النشطاء المؤيدين لبن زايد قائلاً "يا الذباب الإلكتروني فكونا من شركم فترة صمت لنتفكر جميعا بعظمة الله. وأسأل الله أن يهدي الجميع".

ياالذباب ألإكتروني,فكونامن شركم,فترة صمت,لنتفكرجميعآ بعظمة الله. وأسأل الله يهدي الجميع, https://t.co/BRl4BQP82k — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وأضاف: "أولا أنا لا أشمت بك أبد وإن كنت تظن ذلك فعتبك على راسي يا ولد زايد رحمه الله، وأستغفر الله ووالله إنه عيد عندي إذا تبت وأنبت لله تراها فضل عظيم منه. خابرك كريم والله الأكرم ووهبك فكن شاكرا لله وارجع إليه وكلنا نخدمك أما لا قدر الله أنك لم تعد تعبد الله فالكلام انتهى فلا يعلم ذلك إلا هو ثم أنت فقط".

أولآ أنالآأشمت بك أبدآ وإن كنت تظن ذلك فعتبك على راسي ياولدزايدرحمه الله,وأستغفرالله,ووالله إنه عيد عندي إذاتبت وأنبت لله,تراهافضل عظيم منه https://t.co/OgzD20PlmF — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وختم بالقول: "يا مسلمين رجاء فكونا من المدح والذم ولا تفسدوا أن نتوب جميعا لله رب العالمين رجاء الصمت وإن عشنا رأينا".