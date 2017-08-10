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02:21 10 أغسطس/ أب 2017
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    اليمن

    اليمن: مقتل وإصابة 34 في مواجهات والتحالف يشن 18 غارة

    © REUTERS/
    العالم العربي
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    سقط 16 شخصا بين قتيل وجريح بمعارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" بمعارك في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

    صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع لـ"سبوتنيك": إن الحوثيين هاجموا محيط معسكر السلان التابع للجيش اليمني في مديرية المصلوب، وسيطروا على 3 مواقع عقب مواجهات عنيفة خلفت 13 قتيلا وجريحا من الطرفين.

    وفي مديرية خب والشعف، قتل 3 من قوات الرئيس هادي بكمين حوثي بعبوة ناسفة استهدف آليتهم في منطقة الخنجر.

    مهاجرين غير شرعيين
    © REUTERS/ Argiris Mantikos/Eurokinissi
    غرق 50 مهاجرا بساحل اليمن أجبرهم مهرب على القفز في البحر
    وحسب المصدر، فقد دارت مواجهات في منطقتي صبرين وخليفين في مديرية خب والشعف عقب قصف مدفعي شنه الحوثيون على مواقع عسكرية في وادي هراب.

    على صعيد متصل، أعلن الجيش اليمني تحقيق تقدم في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، في المواجهات الدائرة بالجبهة الغربية بمدينة تعز.

    وقال موقع الجيش اليمني: إن 12 قتيلا سقطوا من الحوثيين وأصيب العشرات خلال تقدم وحدات تابعة له باتجاه مصنع السمن والصابون ومفرق شرعب غرب المدينة، بعد سيطرتها على منطقة مدارات، فيما شن طيران التحالف 3 غارات على الكمب في مديرية مقبنة.

    وهو ما نفاه مصدر في وزارة الدفاع بصنعاء، مؤكداً أن قوات الرئيس هادي كثفت منذ الثلاثاء 8 أغسطس/آب، محاولات التقدم باتجاه مصنع السمن والصابون بغطاء مدفعي وأن قذيفتين سقطتا على حي المغتربين ومحيط المصنع وخلفتا 3 قتلى و5 جرحى، إلا أن تلك المحاولات لم تحقق تقدما يذكر.

    أما في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، فقد قُتل وجرح 6 عسكريين من قوات الرئيس هادي وقبليين موالين لهم، بإعطاب الحوثيين آليتين في تبة المطار بمديرية صرواح.

    وشن طيران التحالف غارتين على وادي الربيعة جنوب صرواح وسط تحليق مكثف.

    محمد بن سلمان
    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
    عرض من بن سلمان لأنصار الله لإيقاف الحرب في اليمن
    مديرية نهم شرق صنعاء، شهدت مواجهات في محيط تبة السفينة جنوب غربي جبل القتب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى لم تعرف حصيلتهم.

    وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية إلى 6 غارات لطيران التحالف استهدفت مديريتي الظاهر وشدا.

    في الأثناء، قصفت القوات السعودية بالمدفعية والصواريخ مناطق متفرقة في مديرية رازح ومنطقتي آل الشيخ وال عمر في مديرية منبه ومناطق أخرى على امتداد الشريط الحدودي، ألحقت أضرارا بالغة بعدد من المنازل والمزارع.

    أما في محافظة حجة شمال غربي اليمن، فقد أطلق الحوثيون صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال1 قصير المدى "3 كيلومترات" على تجمعات لقوات الرئيس هادي شمال صحراء ميدي.

    وعقب القصف الصاروخي شن طيران التحالف 7 غارات على مديريتي حرض وميدي الحدوديتين مع جيزان جنوب غربي السعودية.

    وبشأن مستجدات المواجهات الحدودية بين اليمن والسعودية، قصفت مدفعية جماعة "أنصار الله" تجمعات للجيش السعودي واليمني قبالة منفذ الخضراء بنجران، كما استهدفت مواقع الغاوية وبيت العظم والتبة الحمراء ومثعن للجيش السعودي في جيزان.

    انظر أيضا:

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    أخبار العالم العربي, ضحايا, حرب, الأزمة اليمنية, نزاع, الحوثيون, التحالف, اليمن
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