محمد بن سلمان يوجه رسالة للقيادة العراقية عن العلاقات بين البلدين

التقى الأمير محمد بن سلمان نائب العاهل السعودي، في جدة، مساء أمس الأربعاء، وزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي.

© REUTERS/ HANDOUT مقتدى الصدر يكشف نتائج زيارته للسعودية ولقائه بن سلمان

وأكد، بن سلمان، حرص بلاده على استقرار العراق، وعزمها تنمية العلاقات الثنائية وتقويتها في كافة المجالات، بما يعود بالمصلحة على شعبي البلدين، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة، أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، خاصة الفرص المشتركة في المجالات الاقتصادية بشكل عام، والطاقة بشكل خاص، بما في ذلك فتح المنافذ البرية وتسيير رحلات مباشرة وتشجيع التبادل التجاري، والاستثمارات من القطاع الخاص السعودي”.

كما تناول اللقاء "التعاون الوثيق بين البلدين في مجال تنسيق السياسات البترولية وتأكيد التزام الدولتين الكامل باتفاقية خفض إنتاج البترول حتى تصل الأسواق إلى التوازن المستهدف من هذا الاتفاق".

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