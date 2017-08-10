محمد بن سلمان يوجه رسالة للقيادة العراقية عن العلاقات بين البلدين

وذكرت الوكالة، أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، خاصة الفرص المشتركة في المجالات الاقتصادية بشكل عام، والطاقة بشكل خاص، بما في ذلك فتح المنافذ البرية وتسيير رحلات مباشرة وتشجيع التبادل التجاري، والاستثمارات من القطاع الخاص السعودي”.
كما تناول اللقاء "التعاون الوثيق بين البلدين في مجال تنسيق السياسات البترولية وتأكيد التزام الدولتين الكامل باتفاقية خفض إنتاج البترول حتى تصل الأسواق إلى التوازن المستهدف من هذا الاتفاق".
نائب #خادم_الحرمين_الشريفين الأمير #محمد_بن_سلمان يجتمع في #جدة مع وزير النفط العراقي.#واس pic.twitter.com/RgYDMpCJKA— واس (@spagov) August 9, 2017
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