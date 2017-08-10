مستشار الديوان الملكي السعودي: تلك الدولة وراء اضطرابات "العوامية"

تحدث المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، عن الدولة التي لها صلة بأحداث حي المسورة في مدينة العوامية بمحافظة القطيف.

(وما تخفي صدورهم أكبر).

هذه ليست صحيفة كيهان الإيرانية. بل صحيفة "الراية" القطرية الرسمية التابعة ل #تنظيم_الحمدين.

(فكشفنا عنك غطاءك). pic.twitter.com/DxYlsQIAPP — سعود القحطاني (@saudq1978) ٩ أغسطس، ٢٠١٧

وزعم، القحطاني، خلال سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "قطر" على صلة بأحداث حي المسورة في العوامية، مدعياً أن قطر استغلت أحداث المسورة من أجل تمرير "أجندة إيرانية".

​

وقال، القحطاني، إن "مجموع المواد المرصودة من الإعلام المملوك لتنظيم الحمدين، وعلى رأسها قناة الجزيرة، عما تصفه بـ(القمع) و(المذابح) في العوامية، تجاوزت 94 مادة".

مجموع المواد المرصودة من الإعلام المملوك ل #تنظيم_الحمدين وعلى رأسها قناة الجزيرة عن ماتصفه ب "القمع" و "المذابح" في العوامية تجاوزت ٩٤ مادة — سعود القحطاني (@saudq1978) ٩ أغسطس، ٢٠١٧

​

وتابع: "تذكرون حين قلت لكم عن دعم تنظيم الحمدين للإرهابيين في العوامية بالمال والسلاح؟ ها هم اليوم يدعمونهم على رؤوس الأشهاد".

تذكرون حين قلت لكم عن دعم #تنظيم_الحمدين للإرهابيين في العوامية بالمال والسلاح؟ هاهم اليوم يدعمونهم على رؤوس الأشهاد. — سعود القحطاني (@saudq1978) ٩ أغسطس، ٢٠١٧

​

وأضاف: "الأوامر من تنظيم الحمدين لتمرير الأجندة الإيرانية صدرت لكافة صحف إعلام الظل المملوك لهما، وكذلك صحفهما الرسمية".

الأوامر من #تنظيم_الحمدين لتمرير الأجندة الإيرانية صدرت لكافة صحف إعلام الظل المملوك لهما وكذلك صحفهما الرسمية. pic.twitter.com/jphY2vEULx — سعود القحطاني (@saudq1978) ٩ أغسطس، ٢٠١٧

​

وبحسب القحطاني، فإن "تغطية صحف تنظيم الحمدين للمسورة في العوامية لا تسر أحداً من المحيط إلى الخليج، إلا القوات الإيرانية الموجودة في قطر، رغم أنهم لا يقرؤون بالعربية".