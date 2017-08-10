محافظ البصرة يعلن استقالته من منصبه

أعلن محافظ البصرة، ماجد النصراوي، تقديم استقالته من منصبه.

© AP Photo/ Anja Niedringhaus تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير البصرة بجنوب العراق

بغداد — سبوتنيك. وقال النصراوي في كلمة مقتضبة، بعد انتهاء حفل افتتاح جسر الشهيد محمد باقر الصدر، مساء اليوم الخميس، "أقدم استقالتي من منصبي بسبب تعرضي لضغوطات من بعض أشخاص يرتبطون بجهات سياسية" لم يسمها.

وأضاف "أطالب البصريين بأن يبرئوا ذمتي خلال فترة اشتغالي بالمنصب ولم أقصر بواجبي المكلف به".

وقال "أنا على استعداد لمواجهة القضاء في حالة استدعائه لي عن أي قضية توجه لي على الرغم من حضوري إلى النزاهة والتي لم تثبت إدانتي بقضايا فساد إداري ومالي".

هذا، وأعلنت هيئة النزاهة منع سفر محافظ البصرة ماجد النصراوي لوجود تحقيقات غير مكتملة بحقه.