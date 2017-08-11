المنظمة الدولية للطيران المدني ترد على شكوى قطر تجاه دول المقاطعة

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن "البيان أشار إلى أن مجلس المنظمة أحيط علما بفحوى الشكوى القطرية، وبرد الدول المعنية عليها، واستمع إلى الأمانة العامة بشأن تدفق الحركة فوق المياه الدولية، وأقر المجلس بوجود مسائل سياسية ينبغي على الدول المعنية معالجتها في المحافل الدولية المناسبة بعيدا عن منظمة إيكاو".

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ونقلت الصحيفة السعودية عن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الحكيم محمد التميمي، قوله إن "هذه القرارات تؤكد حيادية المنظمة وتمسكها بدورها الذي أسست من أجله؛ وهو الحفاظ على سلامة الطيران المدني في جميع أنحاء العالم".

وأشد التميمي بقرار المنظمة بعدم الخوض في المسائل السياسية، وذلك بعد أن أكد الأعضاء أن مناقشتها تكون في المحافل السياسية، في إشارة إلى الأمم المتحدة.

وأعرب المجلس عن تقديره الأمانة العامة والدول المعنية لإعداد ترتيبات الطوارئ في منطقة الخليج، داعيا الأمانة العامة لمواصلة التنسيق مع الدول المجاورة والمعنية وذلك بهدف ضمان سرعة تنفيذ ترتيبات الطوارئ.

وأوضح التميمي أن "أعضاء المجلس أثنوا على الخطوات التي قامت بها الدول الأربع من فتح مسارات طوارئ جديدة تساعد في انسيابية الحركة الجوية فوق أعالي البحار، مؤكدا أن ممرات الطوارئ هي ممرات مؤقتة يتم تأسيسها في الحالات الاستثنائية وعند ارتفاع الحركة الجوية في منطقة محدودة المساحة".

وقال إن أجواء المملكة العربية السعودية الجوية لا تزال مغلقة أمام الطائرات القطرية.