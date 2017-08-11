اشتباكات عنيفة بين قوات جنوب السودان ومتمردين في باجاك

قال متمردون إن معارك عنيفة اندلعت، اليوم الجمعة 11 أغسطس/ آب، في بلدة باجاك بجنوب السودان قرب الحدود الإثيوبية عندما شنت قوات المتمردين هجوما على قوات الحكومة.

© AFP 2017/ CHARLES LOMODONG يونيسيف تقول إن ثلاثة متعاقدين معها احتجزوا في جنوب السودان

قال المتحدث باسم المتمردين لام بول جابرييل لـ"رويترز" إنهم يريدون استعادة بلدة باجاك التي اجتاحتها قوات الحكومة يوم السابع من الشهر الجاري

وذكر ديكسون جاتلواك جوك، وهو متحدث باسم قوات تعبان دينق قاي النائب الأول للرئيس أن قواته تخوض اشتباكات.

في سياق منفصل، ذكر المكتب الصحفي للقصر الجمهوري بالسودان، في 3 أغسطس/ آب، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الرئيس البشير غادر، إلى المملكة المغربية، في زياره خاصة استغرقت عدة أيام.

في غضون ذلك، وقع عدد من الحقوقيين والأستاذة الجامعيين والإعلاميين المغاربة على عريضة رفعت إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، يرفضون فيها زيارة البشير إلى بلادهم، مشيرين إلى أن الرئيس السوداني الحالي تسبب في جرائم ضد الإنسانية في بلاده.