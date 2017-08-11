اشتباكات عنيفة بين قوات جنوب السودان ومتمردين في باجاك

وذكر ديكسون جاتلواك جوك، وهو متحدث باسم قوات تعبان دينق قاي النائب الأول للرئيس أن قواته تخوض اشتباكات.
في سياق منفصل، ذكر المكتب الصحفي للقصر الجمهوري بالسودان، في 3 أغسطس/ آب، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الرئيس البشير غادر، إلى المملكة المغربية، في زياره خاصة استغرقت عدة أيام.
في غضون ذلك، وقع عدد من الحقوقيين والأستاذة الجامعيين والإعلاميين المغاربة على عريضة رفعت إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، يرفضون فيها زيارة البشير إلى بلادهم، مشيرين إلى أن الرئيس السوداني الحالي تسبب في جرائم ضد الإنسانية في بلاده.
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