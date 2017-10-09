قرار سعودي جديد بشأن النفط

قال المتحدث باسم وزارة الطاقة السعودية، في بيان، "رغم الطلب القوي للغاية من زبائن الشحنات المنقولة بحراً في الخارج والذي تجاوز 7.711 مليون برميل يومياً لم يُخصص لهم سوى 7.150 مليون برميل يومياً"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف "السعودية تُــظهر مجدداً نموذجاً استثنائياً يحتذى به في التزامها بإعادة التوازن إلى السوق مع الاقتراب من اجتماع 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المهم في فيينا".
وقال إن المملكة "لا تكبح حجم الإنتاج الكلي فحسب بل الأهم من ذلك أنها تكبح الصادرات التي تشكل في نهاية المطاف ميزان المخزونات والسوق العالمية".
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