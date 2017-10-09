قرار سعودي جديد بشأن النفط

قالت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الإثنين، إن السعودية خفضت مخصصات النفط الخام لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني بمقدار 560 ألف برميل يوميا في ظل التزام أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بتعهداته للمساعدة في كبح تخمة المعروض العالمي.

© AFP 2017/ Karen Bleier السعودية تمد معظم عملائها في آسيا بكامل مخصصات النفط

قال المتحدث باسم وزارة الطاقة السعودية، في بيان، "رغم الطلب القوي للغاية من زبائن الشحنات المنقولة بحراً في الخارج والذي تجاوز 7.711 مليون برميل يومياً لم يُخصص لهم سوى 7.150 مليون برميل يومياً"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "السعودية تُــظهر مجدداً نموذجاً استثنائياً يحتذى به في التزامها بإعادة التوازن إلى السوق مع الاقتراب من اجتماع 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المهم في فيينا".

وقال إن المملكة "لا تكبح حجم الإنتاج الكلي فحسب بل الأهم من ذلك أنها تكبح الصادرات التي تشكل في نهاية المطاف ميزان المخزونات والسوق العالمية".