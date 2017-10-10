الدفاع الروسية: التحالف الأميركي يقلل من غاراته على "داعش" في العراق مع بدء عملية دير الزور

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خفض بشكل حاد غاراته على مواقع تنظيم "داعش" في العراق، مع بدء عملية الجيش السوري لتحرير دير الزور من التنظيم.

موسكو-سبوتنيك. وقال كوناشينكوف: "في أيلول/سبتمبر، مع بدء عملية القوات السورية بدعم القوات الجوية الفضائية الروسية لتحرير محافظة دير الزور من "داعش"،

خفض التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بشكل حاد غاراته إلى بضعة مرات في اليوم، خفض كثافة الغارات على "داعش" في العراق،

بتوجيهه ضربات أقل بخمس مرات مما هو في سوريا".

وكان كوناشينكوف قد صرح، اليوم، بأن القوات الجوية الفضائية الروسية تنفذ ما يصل إلى 150 غارة يوميا على تشكيلات إرهابية لتنظيم "داعش"، الذين يحاولون التسلل إلى بلدة الميادين السورية.