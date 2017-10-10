كلمة نارية لحارس الملك سلمان عن أحد ضحايا قصر السلام (فيديو)

كشف مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للواء "عبدالعزيز الفغم"، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن كلمات نارية حول محاولة اقتحام قصر السلام بجدة.

© AFP 2017/ MOHAMMED AL-SHAIKH وزارة الداخلية السعودية: هجوم على القصر الملكي السعودي بجدة ومقتل حارسين

ووصف الفغم، أحد شهداء الحادثة بـ"البطل"، وقال لذوي الشهيد: "هذا بطل جاهم بصدره ولا عطاهم ظهره"، وأضاف: "كلنا إخوانك وعيالك، والله إنه نزع من قلوبنا نزع"، في تعبير منه عن الحزن الشديد له ولزملائه على فقد الشهيد.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية أعلن عن استشهاد رجلي أمن، إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار.

وصرَّح بأنه "عند الساعة الثالثة و25 دقيقة من فجر السبت الماضي، تعرَّضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة من نوع هونداي، كان يقودها.

وأضاف: "أنه تم التعامل معه على الفور من قِبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف، ما نتج عنه مقتل المهاجم، ومقتل اثنين من الحرس الملكي".