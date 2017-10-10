كلمة نارية لحارس الملك سلمان عن أحد ضحايا قصر السلام (فيديو)

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية أعلن عن استشهاد رجلي أمن، إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار.
وصرَّح بأنه "عند الساعة الثالثة و25 دقيقة من فجر السبت الماضي، تعرَّضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة من نوع هونداي، كان يقودها.
وأضاف: "أنه تم التعامل معه على الفور من قِبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف، ما نتج عنه مقتل المهاجم، ومقتل اثنين من الحرس الملكي".
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