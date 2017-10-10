السفير العراقي في روسيا يستبعد حدوث صدام مسلح في البلاد بعد استفتاء كردستان

وأضاف السفير العراقي: "لن يصير أي صراع عسكري من هذا القبيل"، مؤكدا أن "البشمركة على وعي والجيش العراقي على وعي".
وخلص القول بأنه لن يحدث أي شيء في هذا المجال.
كما أكد السفير أن حركة الطيران الداخلية مستمرة وحركة السيارات بين المدن العراقية مستمرة أيضا، نافيا أنباء وجود أي حصار.
وأجرى إقليم كردستان العراق استفتاء على استقلاله، في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي، وسط جدل داخلي وإقليمي ودولي واسع.
وتعتبر الحكومة في بغداد الاستفتاء غير دستوري وغير مشروع، وتطالب بإلغاء نتائجه وكل ما يترتب عليها، فيما يتمسك قادة إقليم كردستان بالاستفتاء ونتائجه التي أعلنت عنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم،
وتجاوزت نسبة المشاركة 72.16 بالمئة، وافق 92.73 بالمئة منهم على الانفصال عن العراق وتكوين دولة مستقلة.
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