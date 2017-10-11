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14:46 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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    تميمة كأس العالم 2018 روسيا

    شركات السياحة المصرية تستعد لتنظيم رحلات إلى روسيا بعد تأهل المنتخب لكأس العالم

    © Sputnik. Nina Zotina
    العالم العربي
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    الموضوع:
    استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر (16)
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    صرح نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية في مصر مصطفى خليل أن شركات السياحة المصرية بدأت بالاستعدادات لتنظيم رحلات سياحية إلى موسكو، بمناسبة وصول مصر إلى كأس العالم لكرة القدم، الذي تستضيفه روسيا على مدار شهر كامل، بداية من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز من العام المقبل.

    وقال خليل في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": إن "شركات السياحة بدأت الاستعداد لتنظيم رحلات إلى روسيا بمناسبة وصول مصر لكأس العالم لكرة القدم".

    وأضاف: "ننتظر تحديد المدينة التي سوف تتواجد فيها البعثة المصرية والفريق القومي المصري، حيث هناك عدد من المدن التي تستضيف الفرق المشاركة"، لافتًا إلى أن البرنامج الذي سيتم إعداده لن يقتصر على مشاهدة المباريات، ولكن سيكون هناك جانب ثقافي للتعرف على المدن الروسية العريقة وجمال الطبيعة هناك خاصة وأن لكل مدينة طابع خاص تتميز به عن غيرها.

    وأوضح خليل أنه يجري العمل على ترتيب الطيران سواء من القاهرة إلى روسيا أو من خلال دول أخرى غير مشاركة، حتى لو أن حركة الطيران تسير بين البلدين فلن تستوعب العدد المتوقع له السفر إلى روسيا لمساندة المنتخب الوطني.

    وقال: "لا أعتقد أن وصول مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم سوف يكون له تأثير على إجراءات استئناف حركة الطيران، وحركة التجارة والاتصالات الرسمية وعلاقات البلدين في المجالات الأخرى تسير بشكل عادي رغم استمرار عدم وجود طيران مباشر بين البلدين، فلكل ملف آلياته في البحث والدراسة من الجانبين، ولا علاقة بين الأمرين".

    وتأهلت مصر هذا العام إلى كأس العالم الذي تستضيفه روسيا العام المقبل، لأول مرة بعد غياب دام 27 عامًا.

    تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم للعام 2018، هي الأولى في تاريخ كرة القدم في روسيا خلال الفترة بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو 2018. وتستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعباً منتشرة في 11 مدينة روسية، هي بالإضافة للعاصمة موسكو: سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

    الموضوع:
    استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر (16)

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    الكلمات الدلالية:
    المنتخب المصري, سياحة, كأس العالم, مصر, موسكو, روسيا
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