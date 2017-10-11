مضيفة طيران في دبي تهدد رجل أعمال بنشر صور زوجته مع عشيقها

أطلقت محكمة الجنايات في دبي حكما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والإبعاد بحق مضيفة طيران أوروبية لقيامها بابتزاز رجل أعمال من أذربيجان، وتهديده بنشر صور عارية لزوجته مع عشيقها السابق.

وقامت المضيفة بإرسال عدد من الصور لرجل الأعمال من خلال مواقع التواصل لتؤكد جديتها، ومطالبته بدفع مبلغ 365 ألف درهم (100 ألف دولار)، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وأدلى المجنى عليه في إفادته أمام النيابة العامة بأن رسالة وردته عبر البريد الخاص بحسابه على شبكة "إنستغرام" من الحساب العائد للمتهمة، تسأله عن اسمه وتقول له: "أريد أن أخبرك شيئاً بخصوص زوجتك وعشيقها السابق، وأريد أن أفتح عينيك على ما يجري حولك"، وطلبت منه أن يمنحها فقط 20 دقيقة من وقته.

© REUTERS/ Lucas Jackson بالصور والفيديو.. مضيفة طيران تنشر فضائح المسافرين

وأخبرته بأن صديقها نسي لديها كمبيوتره اللوحي (آي باد) الذي يحتوي على عدد كبير من الصور لزوجة المجنى عليه مع عشيقها في أوضاع حميمية مختلفة، لافتاً إلى أنه شعر بالغضب والتعاسة، وتواصل معها فطلبت منه 100 ألف دولار، مقابل حصوله على تلك الصور، على أن يدفع لها 100 دولار مقابل كل صورة، وأرسلت إليه نماذج منها لتبرهن على صحة كلامها.

وحوّل الضحية مبلغ 10 آلاف دولار إلى حسابها بأحد البنوك المحلية في الدولة، لافتاً إلى أنها هددته إذا لم يواصل الدفع فإنها سترسل الصور لأسرته ومعارفه في موطنه، وهو ما ينعكس عليه سلباً باعتباره مسلماً ولديه علاقات واسعة في بلاده، كما أن نشر هذه الصور سيلحق العار بابنته.

وأفاد شاهد إثبات من شرطة دبي أن المتهمة أقرت بأنها أنشأت حساباً على شبكة "إنستغرام" لتبتز المجنى عليه، فيما عادت وأنكرت ذلك أمام محكمة الجنايات.

وأضاف الشاهد بأن المتهمة دبرت الجريمة بالكامل مع الصديق السابق لزوجة المجنى عليه، لافتاً إلى أنهما قررا ابتزازه وتدمير حياته الزوجية انتقاماً من زوجته، لذا لم يكتفيا بمجرد تهديده لكن أرسلا إليه الصور حتى يتأكد من خيانتها له.