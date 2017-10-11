وظيفة جديدة للسعوديات والمرور تفرض عقوبة عليهن حال القيادة في هذا التوقيت

قالت صحيفة عكاظ السعودية، نقلا عن مصادرها، إن إدارات المرور بدأت في تطبيق غرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال دون توقيف، ضد النساء اللاتي تجاوزن التعليمات وشرعن في محاولات القيادة خلال الأيام الماضية في عدد من المدن.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser مفاجأة من هيئة النقل السعودية بشان قيادة المرأة

واعتبرت الصحيفة السعودية، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول، أن ذلك يعد مخالفة للأمر السامي الذي حدد موعد تنفيذ قرار السماح بقيادة المرأة اعتبارا من 10 شوال المقبل، مؤكدة أن إدارات المرور بصدد تخفيف إجراءاتها حيال محاولات القيادة التي شرعت بعض السيدات في تنفيذها بعدد من مدن المملكة.

إلى ذلك، تعكف لجنة وزارية على دراسة تمكين السعوديات من العمل في "المرور" خلال الفترة القادمة، بعد صدور الأمر الملكي بتمكينهن من قيادة السيارات ابتداءً من 10 شوال المقبل، وشُكِّلت اللجنة بأمر ملكي من وزارات الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وفقًا لما نقلته صحيفة "عكاظ".

في سياق متصل، قالت "عكاظ" إن أولى المخالفات المرورية حررتها إدارة مرور الرياض كانت ضد مواطنة ظهرت في مقطع فيديو وهي تقود سيارة في أحد الشوارع، وأكدت، وفقاً لمصاردها، أنه يتم إدراج المخالفة المرورية لعدم حملها رخصة قيادة سعودية تخولها قيادة المركبة، وذلك على نظام الحاسب الآلي الخاص لهن أو على رقم لوحه السيارة أسوة بأقرانهن من الرجال.

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم رفع الإجراءات لمواجهة تلك المخالفات، وذلك بعد رصد حالات قيادة مخالفة تسبب بعضها في وقوع حوادث مرورية أسفرت عن مصرع سيدة عشرينية بمحافظة جدة وفتى عمره 15 عاما.