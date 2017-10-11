روسيا والمغرب توقعان مذكرة تعاون في المجال الزراعي

ووقع المذكرة عن الجانب الروسي وزير الزراعة ألكسندر تكاتشيوف، وعن الجانب المغربي وزير الزراعة عزيز أخنوش.
وبالإضافة إلى ذلك، وقعت هيئة الجمارك الاتحادية الروسية وإدارة الجمارك والضرائب في المغرب على بروتوكول بشأن تنظيم تبادل المعلومات الأولية عن السلع والمركبات المنقولة بين الاتحاد الروسي والمغرب.
ووقع رئيس هيئة الجمارك الروسية مع وزير المالية والاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد، مذكرة حول تبادل البيانات الإحصائية للتجارة المتبادلة.
كما وقعت حكومتا روسيا والمغرب على اتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
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