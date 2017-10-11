روسيا والمغرب توقعان مذكرة تعاون في المجال الزراعي

وقعت وزارة الزراعة الروسية ووزارة الزراعة والثروة السمكية المغربية، اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال الزراعي.

© Sputnik. Ekaterina Shtukina مدفيديف يعلن الهدف الرئيسي من زيارته إلى المغرب

الرباط — سبوتنيك. وجرى التوقيع خلال الزيارة التي يجريها، حاليا، رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إلى المملكة المغربية.

ووقع المذكرة عن الجانب الروسي وزير الزراعة ألكسندر تكاتشيوف، وعن الجانب المغربي وزير الزراعة عزيز أخنوش.

وبالإضافة إلى ذلك، وقعت هيئة الجمارك الاتحادية الروسية وإدارة الجمارك والضرائب في المغرب على بروتوكول بشأن تنظيم تبادل المعلومات الأولية عن السلع والمركبات المنقولة بين الاتحاد الروسي والمغرب.

ووقع رئيس هيئة الجمارك الروسية مع وزير المالية والاقتصاد المغربي، محمد بوسعيد، مذكرة حول تبادل البيانات الإحصائية للتجارة المتبادلة.

كما وقعت حكومتا روسيا والمغرب على اتفاقية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.