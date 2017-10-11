حكومة إقليم كردستان: القوات العراقية تعد لهجوم كبير في كركوك

حذرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، من قيام القوات العراقية بشن عملية كبيرة ضد القوات الكردية في مدينة كركوك، على خلفية الأزمة المشتعلة بين بغداد وأربيل منذ استفتاء الانفصال في كردستان يوم 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.

© AFP 2017/ Ahmad al-Rubaye خبير عراقي يكشف سر إشعال كركوك الصراع بين بغداد وأربيل

القاهرة — سبوتنيك. قال مجلس أمن الإقليم في تعليق على "تويتر" أكده مسؤول كردي لـ"رويترز":

نتلقى رسائل خطيرة بأن القوات العراقية، وبينها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، تعد لهجوم كبيرعلى كردستان، ويجري الإعداد للهجمات في منطقتي كركوك والموصل.

في سياق متصل، أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، أوامر قبض بحق رئيس وأعضاء مفوضية إقليم كردستان المشرفة على إجراء الاستفتاء، بدعوى مخالفة العملية لقرار المحكمة الاتحادية.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي، عبد الستار بيرقدار، إن الأمر صدر بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني على خلفية إجراء الاستفتاء خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا، وأكد أن المحكمة أصدرت أمرا بالقبض بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون العقوبات.