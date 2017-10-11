حكومة إقليم كردستان: القوات العراقية تعد لهجوم كبير في كركوك

نتلقى رسائل خطيرة بأن القوات العراقية، وبينها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، تعد لهجوم كبيرعلى كردستان، ويجري الإعداد للهجمات في منطقتي كركوك والموصل.
في سياق متصل، أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأربعاء، أوامر قبض بحق رئيس وأعضاء مفوضية إقليم كردستان المشرفة على إجراء الاستفتاء، بدعوى مخالفة العملية لقرار المحكمة الاتحادية.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي، عبد الستار بيرقدار، إن الأمر صدر بناءً على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني على خلفية إجراء الاستفتاء خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا، وأكد أن المحكمة أصدرت أمرا بالقبض بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون العقوبات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)