ماتفيينكو: وفد للاتحاد البرلماني الدولي يزور سوريا في أكتوبر

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، زيارة وفد للاتحاد البرلماني الدولي إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

© Sputnik. Muhammad Maarouf رئيس مجلس الشعب يترأس وفد سوريا إلى جلسة الاتحاد البرلماني الدولي

موسكو — سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا"، "في تشرين الأول/أكتوبر، سيتوجه إلى سوريا وفد للاتحاد البرلماني الدولي ليرى بأم عينه ما يحدث هناك، ولتفهم الوضع بشكل أعمق".

هذا وفي وقت سابق ،أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، أن وفد للاتحاد البرلماني الدولي يعتزم زيارة سوريا في أواخر تشرين الأول/أكتوبر- بداية تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يعتزم عقد اجتماعات مع الرئيس السوري بشار الأسد والبرلمانيين.

هذا ويعتبر الاتحاد البرلماني الدولي إحدى المنظمات البرلمانية الدولية الموثوقة والمؤثرة، ويعد البعد البرلماني غير الرسمي للأمم المتحدة، وفي الوقت الحالي يضم 170 دولة و11 جمعية برلمانية كأعضاء منتسبين.