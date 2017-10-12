حكومة كردستان تعلن استعدادها للحوار مع بغداد بشأن المراكز الحدودية ومطارات الإقليم

قالت حكومة إقليم كردستان العراق إنها مستعدة لإجراء محادثات مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن المطارات الكردية والمراكز الحدودية والبنوك.

© AP Photo/ Kurdistan Region Security Council الحكومة العراقية ترد على كردستان بشأن الهجوم العسكري وتكشف الأسباب

ذكرت وكالة "رويترز" أن حكومة إقليم كردستان قالت، في بيان نشر الليلة الماضية، إنها مستعدة لمناقشة النزاع بشأن المطارات والمراكز الحدودية الكردية مع الحكومة العراقية في بغداد.

وكانت الحكومة العراقية ردت، مساء أمس الأربعاء، بقوة على تصريحات إقليم كردستان، بشأن شن هجوم كبير على القوات الكردية في المناطق المتنازع عليها دستوريا بين الطرفين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، قائلا: "إن تصريحات من هذا النوع — حس المسؤولية الوطنية تجاه أمن واستقرار جميع العراقيين وفي مقدمتهم المواطنين الأكراد وغير الأكراد في الإقليم، صارت محاولة لإثارة المخاوف والهلع والخوف والهواجس بهذه الطريقة، وربما حتى بث الفرقة بين العراقيين بالحديث عن تصعيد عسكري وعمليات حربية".

وكانت حكومة بغداد قد اتخذت إجراءات لعزل المنطقة الكردية الواقعة في شمال البلاد بعد أن أيدت الانفصال في استفتاء أجري الشهر الماضي.