حكومة كردستان تعلن استعدادها للحوار مع بغداد بشأن المراكز الحدودية ومطارات الإقليم

وكانت الحكومة العراقية ردت، مساء أمس الأربعاء، بقوة على تصريحات إقليم كردستان، بشأن شن هجوم كبير على القوات الكردية في المناطق المتنازع عليها دستوريا بين الطرفين.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، قائلا: "إن تصريحات من هذا النوع — حس المسؤولية الوطنية تجاه أمن واستقرار جميع العراقيين وفي مقدمتهم المواطنين الأكراد وغير الأكراد في الإقليم، صارت محاولة لإثارة المخاوف والهلع والخوف والهواجس بهذه الطريقة، وربما حتى بث الفرقة بين العراقيين بالحديث عن تصعيد عسكري وعمليات حربية".
وكانت حكومة بغداد قد اتخذت إجراءات لعزل المنطقة الكردية الواقعة في شمال البلاد بعد أن أيدت الانفصال في استفتاء أجري الشهر الماضي.
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