الإمارات توقف إصدار تأشيرات دخول جديدة لمواطني كوريا الشمالية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقف إصدار تأشيرات دخول جديدة لمواطني جمهورية كوريا الشمالية، وتوقف إصدار تراخيص جديدة لأي شركات كورية شمالية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الإمارات، وضعت الآليات التنفيذية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة فيما يخص جمهورية كوريا الشمالية وبرنامجها النووي وخاصة القرارين 2371 و2375.

وأضافت الوزارة في بيان لها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأنها "تعرب عن تطلعها إلى تضافرجهود المجتمع الدولي للتصدي للبرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية والذي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين".

وتابعت الوزارة أن "دولة الإمارات بصفتها عضوا فاعلا ومسؤولا في الأسرة الدولية ستقوم بدورها كاملا وضمن الشرعية الدولية نحو تطبيق إرادة المجتمع الدولي".

وأضافت وزارة الخارجية، أن "الإمارات اتخذت إجراءات إضافية تعزز من العمل الجماعي للمجتمع الدولي في هذا الصدد وتشمل: إيقاف إصدار تأشيرات دخول جديدة لمواطني جمهورية كوريا الشمالية وإيقاف إصدار تراخيص جديدة لأية شركات كورية شمالية".

وأكدت أن الإمارات قررت إنهاء مهمة سفير الإمارات غير المقيم لدى جمهورية كوريا الشمالية، وإنهاء مهمة سفير بيونغ يانغ غير المقيم لدى دولة الإمارات.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات التي تعلن عنها دولة الإمارات تأتي في سياق مسؤوليتها كعضو مسؤول في المجتمع الدولي لتعزيز الإرادة الدولية، والحرص على وقف انتشار الأسلحة النووية والبرنامج الصاروخي اللذين يهددان الأمن والسلم الدوليين.