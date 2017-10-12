لبنان يتلقى عروضا من الشركات المؤهلة للتنقيب عن البترول

تلقى لبنان رسميا، اليوم الخميس، عروضا من الشركات التي تأهلت للخوض في مجال التنقيب عن النفط والغاز في لبنان.

© AFP 2017/ Karen Bleier تركيا تبدأ التنقيب عن النفط والغاز خلال العام الجاري

وفي هذا الإطار قال رئيس لجنة الطاقة، في مجلس النواب اللبناني، النائب محمد قباني، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "الخطوة الأساس والمهمة هي أن نتمكن من تلزيم على الأقل رقعة أو رقعتين من البحر اللبناني الذي يسمى المنطقة الاقتصادية الخالصة، اليوم تلقت الدولة اللبنانية العروض من الشركات التي تأهلت للخوض في هذا المجال، نأمل أن تنتهي بنجاح وبعد ذلك سترفع هيئة إدارة قطاع البترول تقريرا إلى وزير الطاقة والمياه الذي يرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء لإقرار التلزيم أو لا، ولكن أملنا أن يتم التلزيم".

وأكد قباني أنه في التوجه العام، هناك اتفاق بين كافة الأطراف السياسية على أهمية قطاع النفط والغاز بالنسبة للبنان، وبالنسبة لموضوع العجز المالي الذي نعاني منه وما نريد من تطوير لاقتصادنا ومعالجة هذا العجز، لذا النفط يشكل البداية التي نريد".

وحول مشاركة الشركات الروسية في التنقيب عن النفط في لبنان، قال قباني "لا علم لي أن هناك شركة روسية تقدمت، وفي الماضي كان هناك شركة مهتمة ومعلوماتي تقول أنها لم تعد مهتمة، نحن نريد أن يهتم أصدقاؤنا الروس في هذا الأمر وأن يتقدموا بتلزيم الرقع العائدة للغاز في بحرنا".